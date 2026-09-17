Polskie koncerty Blasphemy odbędą się w Krakowie (Klub Zaścianek, 21 marca 2027 r.) i Warszawie (VooDoo Club, 22 marca 2027 r.). Bilety dostępne są w cenie 147,34 zł (przedsprzedaż).

Organizatorzy zapowiadają, że podczas tych wydarzeń nie zabraknie surowej energii i chaosu war metalu.

Blasphemy przyjedzie do Polski

Działająca od 1984 r. grupa Blasphemy (w początkowym okresie pod nazwami Antichrist, Desaster i Thrash Hammer) zaliczana jest do pionierów nurtu war metal. Pod tym szyldem kryje się bezkompromisowa i ekstremalna mieszanka black i death metalu.

Wydany w 1990 r. debiutancki album "Fallen Angel of Doom...." pozostaje jednym z najważniejszych wydawnictw kanadyjskiego undergroundu. Studyjny dorobek uzupełnia druga płyta "Gods of War" (1993). Szczególny status zdobyło jeszcze demo "Blood Upon the Altar".

Na czele formacji stoją liderzy Nocturnal Grave Desecrator and Black Winds (wokal) i Caller of the Storms (gitara), a skład uzupełniają Deathlord of Abomination and War Apocalypse (gitara) i Three Black Hearts of Damnation and Impurity (perkusja). W koncertowym wydaniu pojawiają się także Kadeniac (bas) i Hellfukker (perkusja).