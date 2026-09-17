Blasphemy przyjedzie do Polski. Gdzie zagra legenda ekstremy?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Obwołana legendą nurtu war metal kanadyjska grupa Blasphemy w marcu 2027 r. przyjedzie na dwa koncerty do Polski. Formacja zaprezentuje ekstremalną mieszankę black i death metalu w Krakowie i Warszawie.

Nocturnal Grave Desecrator and Black Winds (Blasphemy) w akcjiMedios y MediaGetty Images

Polskie koncerty Blasphemy odbędą się w Krakowie (Klub Zaścianek, 21 marca 2027 r.) i Warszawie (VooDoo Club, 22 marca 2027 r.). Bilety dostępne są w cenie 147,34 zł (przedsprzedaż).

Organizatorzy zapowiadają, że podczas tych wydarzeń nie zabraknie surowej energii i chaosu war metalu.

Blasphemy przyjedzie do Polski

Działająca od 1984 r. grupa Blasphemy (w początkowym okresie pod nazwami Antichrist, Desaster i Thrash Hammer) zaliczana jest do pionierów nurtu war metal. Pod tym szyldem kryje się bezkompromisowa i ekstremalna mieszanka black i death metalu.

Zobacz również:

David Ellefson powróci do Polski
Metal

David Ellefson powraca do Polski. "Idealne zakończenie roku"

Michał Boroń
Michał Boroń

Wydany w 1990 r. debiutancki album "Fallen Angel of Doom...." pozostaje jednym z najważniejszych wydawnictw kanadyjskiego undergroundu. Studyjny dorobek uzupełnia druga płyta "Gods of War" (1993). Szczególny status zdobyło jeszcze demo "Blood Upon the Altar".

Na czele formacji stoją liderzy Nocturnal Grave Desecrator and Black Winds (wokal) i Caller of the Storms (gitara), a skład uzupełniają Deathlord of Abomination and War Apocalypse (gitara) i Three Black Hearts of Damnation and Impurity (perkusja). W koncertowym wydaniu pojawiają się także Kadeniac (bas) i Hellfukker (perkusja).

Molesta: Za sprawą Radzimira mamy tu świętoINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze