5 lipca 2025 r. na stadionie w Birmingham odbył się wyjątkowy koncert "Back to the Beginning", na którym ze sceną pożegnali się Ozzy Osbourne oraz oryginalny skład Black Sabbath. Wcześniej hołd oddały im takie gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.

Nieco ponad dwa tygodnie po tym wydarzeniu, 22 lipca zmarł schorowany Ozzy Osbourne. To właśnie pożegnalny koncert i śmierć 76-letniego wokalisty ostatecznie zamknęły imponującą historię Black Sabbath, czyli zespołu od którego tak naprawdę zaczął się heavy metal.

Black Sabbath i Ross Halfin z pierwszą oficjalną książką o zespole

W 2024 r. rozpoczęto prace nad biograficzną książką "The Masters of Reality - Why Black Sabbath Matter". Premiera książki miała nastąpić krótko po finałowym koncercie w 2025 roku, jednak z uwagi na śmierć Ozzy'ego Osbourne'a przełożono ją.

"Ozzy i Sharon chcieli, aby książka ukazała się wkrótce po finałowym występie w Birmingham, ale nagłe odejście Ozzy'ego sprawiło, że świat muzyczny zamarł. Ozzy był w pełni zaangażowany w ten projekt i podpisał specjalne arkusze do książek na kilka miesięcy przed ostatnim koncertem - tak samo zresztą jak pozostali członkowie zespołu. Uznaliśmy więc, że teraz nadszedł właściwy moment na ogłoszenie tego projektu. To książka, która naszym zdaniem celebruje zarówno Black Sabbath, jak i samego Ozzy'ego, pokazując, jak ogromne mają znaczenie. Mam nadzieję, że fanom się spodoba" - podkreślił w komunikacie fotograf Ross Halfin, który przygotował to wydawnictwo razem z zespołem.

Licząca 500 stron i mnóstwo unikatowych fotografii i pamiątek (wiele z nich będzie publikowanych po raz pierwszy) książka zawierać będzie także eseje pisarzy Geoffa Bartona i Dave'a Linga, którzy specjalnie na potrzeby tej publikacji przeprowadzili wywiady ze wszystkimi czterema członkami zespołu.

Przypomnijmy, że oryginalny skład ekipy z Birmingham tworzyli: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja).