W ostatnich latach Birds in Row rzadko wyruszają w regularne trasy koncertowe, dlatego nadchodzące wydarzenia stanowią ważny punkt w kalendarzu fanów ciężkich i emocjonalnych brzmień. Występy formacji charakteryzują się ogromną intensywnością, dynamiką oraz bliskim kontaktem z publicznością, co w połączeniu z unikalnym stylem grupy gwarantuje słuchaczom silne przeżycia muzyczne. Grupa zagra 27 września w warszawskim klubie VooDoo oraz dzień później, 28 września, w poznańskim klubie Pod Minogą.

Bilety na oba polskie koncerty Birds in Row są już dostępne w regularnej sprzedaży. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem oficjalnej strony organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.

Anonimowość i muzyczna bezkompromisowość

Birds in Row to francuskie trio pochodzące z miejscowości Laval, funkcjonujące na scenie od końca pierwszej dekady XXI wieku. Zespół od samego początku działalności stawia na pełną anonimowość. Muzycy unikają nadmiernego eksponowania swojego wizerunku czy podawania nazwisk, podkreślając tym samym, że w ich twórczości najważniejszy jest sam przekaz, muzyka oraz traktowanie ich jako jedną kolektywną całość.

Grupa ugruntowała swoją pozycję na scenie muzyki niezależnej już za sprawą debiutanckiego albumu "You, Me & the Violence". Płyta zdefiniowała ich unikalne brzmienie, w którym ekstremalna agresja i surowość gatunku screamo płynnie łączą się z chwytliwymi, łatwo zapadającymi w pamięć melodiami.

Sukces ostatniego wydawnictwa

Kluczowym momentem w karierze Francuzów okazała się premiera ich trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego "Gris Klein", który trafił na rynek w 2022 roku. Wydawnictwo spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i przyciągnęło uwagę słuchaczy spoza hermetycznego środowiska hardcore'owego. Sukces artystyczny tej płyty zaowocował między innymi wspólnymi trasami koncertowymi u boku tak uznanych formacji jak Alcest czy Cult of Luna. Mimo rosnącej popularności, zespół konsekwentnie pozostaje wierny ideałom niezależnej sceny DIY.

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