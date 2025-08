Nagraniami nowego longplaya oraz miksem i masteringiem (w HiGain Studio w Białymstoku) zajęli się Janusz Grabowski i Marcin Grygoruk, gitarzysta Death Has Spoken, który jest także autorem okładki "Elegy".

Death Has Spoken: "Elegy" - muzyczna podróż przez ciemność

Na pierwszej od czterech lat płycie Death Has Spoken znajdziemy siedem autorskich kompozycji oraz przeróbkę "Our Fortress Is Burning... II - Bloodbirds" z repertuaru amerykańskiej formacji Agalloch.

"'Elegy' to przełom w artystycznej ewolucji zespołu, który nie jest tylko kontynuacją, lecz podsumowaniem podróży rozpoczętej na dwu poprzednich płytach, prezentując mroczniejsze i precyzyjnie dopracowane brzmienie, gdzie posępne melodie przeplatają się z miażdżącym ciężarem i złożoną materią kompozycyjną. 'Elegy' łączy ciężar, wyraziste riffy i zapadające w pamięć melodie tworzące gęstą, hipnotyzującą atmosferę penetrującą istotę doom i death metalu, zostawiając zarazem miejsce na szczerość i autentyczne emocje" - czytamy o trzecim albumie Death Has Spoken, którzy w tym roku podpisali kontrakt z belgijską Meuse Music Records.

Nowy materiał białostockiego kwartetu pilotuje właśnie wypuszczony singel "Through Shaded Ways". Premierowa kompozycja jest ponurą refleksją o zagubieniu, przemijaniu i cieniu śmierci, które od zawsze towarzyszą człowiekowi.

"Utwór prowadzi słuchacza przez labirynt melancholii i zwątpienia, gdzie czas przestaje mieć znaczenie, a życie powoli gaśnie. To muzyczna podróż przez wewnętrzną ciemność - po ścieżkach, których nikt nie wybiera, ale każdy kiedyś musi nimi przejść" - o zapowiadającym album "Elegy" singlu "Through Shaded Ways" mówią muzycy Death Has Spoken.

Z singlem "Through Shaded Ways" Death Has Spoken możecie się zapoznać poniżej:

Płyta "Elegy" będzie mieć swą premierę 17 października nakładem wspomnianej belgijskiej Meuse Music Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku oraz drogą elektroniczną.

Death Has Spoken - kim są?

Death Has Spoken, powstały w 2017 roku w Białymstoku, zaistniał początkowo jako jednorazowy projekt studyjny, lecz po nagraniu - i bardzo dobrym przyjęciu - debiutanckiego albumu "Fade" (2017 r.) szybko przekształcił się w pełnoprawną formację. W 2020 roku Death Has Spoken wydali singel "Downfall" będący część splitu "Unyielding", zarejestrowanego we współpracy z dwiema warszawskimi grupami: doom / blackmetalowym Sun No More i Tankograd spod znaku doom / sludge metalu.

Wydając w 2021 roku drugi album "Call Of The Abyss", zespół jeszcze mocniej zagłębił się w mroczne, egzystencjalne tematy. Płyta, zakorzeniona w atmosferze doom / death metalu lat 90. i drugiej fali black metalu, była wyrazem hołdu dla lovecraftowskich wizji szaleństwa i tajemnicy. W 2022 roku z kolei Death Has Spoken oddało hołd jednej ze swoich największych inspiracji - szwedzkiej Katatonii - wypuszczając własną interpretację utworu "Brave". Rok później zespół opublikował synthwave'owy split "Doomed To Gloom" dzielony z doom / postmetalowym Backbone z Warszawy.

Pod względem stylistycznym, death / doom metal Death Has Spoken łączy melancholijne melodie z ciężkim, przytłaczającym brzmieniem, a ich muzyka jest refleksją nad śmiertelnością, przemijaniem oraz mrocznymi stronami ludzkich emocji.

Skład Death Has Spoken tworzą grający na gitarze wokalista Karol Pogorzelski, gitarzysta prowadzący Marcin Grygoruk (także klawisze), basista Maciej Chodynicki oraz perkusista Mikołaj Kupczyński.

Death Has Spoken - szczegóły albumu "Elegy" (tracklista):

1. "Within The Hills"

2. "Through Shaded Ways"

3. "Beyond The Pale Horizon"

4. "Solitude"

5. "Murmurs"

6. "Upon The Verge"

7. "Closure"

8. "Our Fortress Is Burning... II - Bloodbirds" (przeróbka Agalloch).

