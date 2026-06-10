Bez barierek i wielkiej sceny. Lider Moonspell zapowiada wyjątkowe spotkanie z polskimi fanami

Nietypowe wydarzenie od Moonspell to propozycja skrojona przede wszystkim dla tych, którzy chcą znaleźć się bliżej zespołu niż podczas klasycznego koncertu. Uczestnicy wydarzenia usłyszą cały materiał z nadchodzącej płyty "Far From God", jeszcze przed jej oficjalną premierą, a przy okazji będą mogli posłuchać opowieści o kulisach powstawania albumu i porozmawiać z artystą w bardziej kameralnej atmosferze.

Frontman Moonspell w roli DJ-a?

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Po odsłuchu Fernando Ribeiro zaprezentuje specjalny DJ set przygotowany na tę okazję. W programie znalazło się także meet & greet, czas na wspólne zdjęcia z wokalistą oraz możliwość zdobycia oficjalnych gadżetów Moonspell.

Organizatorzy podkreślają, że całe wydarzenie będzie miało intymny charakter i zostało zorganizowane jako spotkanie bez typowego dystansu, jaki zwykle oddziela fanów od artystów na dużych scenach. Beer & Bones na jeden wieczór ma zamienić się w miejsce stworzone dla miłośników mrocznych brzmień, klimatu Moonspell i bezpośredniego kontaktu z jedną z ikon europejskiego metalu.

Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godz. 20:00 w Beer & Bones przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie. Bilety kosztują 39 zł w przedsprzedaży i 59 zł w dniu imprezy, a rezerwacje prowadzone są przez kontakt z lokalem za pośrednictwem Messengera.

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