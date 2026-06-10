Bez barierek i wielkiej sceny. Lider Moonspell zapowiada wyjątkowe spotkanie z polskimi fanami
Polscy fani Moonspell mogą szykować się na naprawdę nietypowy wieczór. Już wkrótce w warszawskim Beer & Bones pojawi się Fernando Ribeiro, wokalista portugalskiej legendy gotyckiego metalu, który spotka się z publicznością, zaprezentuje przedpremierowo nowy album "Far From God", a później stanie również za konsoletą jako DJ.
Nietypowe wydarzenie od Moonspell to propozycja skrojona przede wszystkim dla tych, którzy chcą znaleźć się bliżej zespołu niż podczas klasycznego koncertu. Uczestnicy wydarzenia usłyszą cały materiał z nadchodzącej płyty "Far From God", jeszcze przed jej oficjalną premierą, a przy okazji będą mogli posłuchać opowieści o kulisach powstawania albumu i porozmawiać z artystą w bardziej kameralnej atmosferze.
Frontman Moonspell w roli DJ-a?
Na tym jednak nie koniec atrakcji. Po odsłuchu Fernando Ribeiro zaprezentuje specjalny DJ set przygotowany na tę okazję. W programie znalazło się także meet & greet, czas na wspólne zdjęcia z wokalistą oraz możliwość zdobycia oficjalnych gadżetów Moonspell.
Organizatorzy podkreślają, że całe wydarzenie będzie miało intymny charakter i zostało zorganizowane jako spotkanie bez typowego dystansu, jaki zwykle oddziela fanów od artystów na dużych scenach. Beer & Bones na jeden wieczór ma zamienić się w miejsce stworzone dla miłośników mrocznych brzmień, klimatu Moonspell i bezpośredniego kontaktu z jedną z ikon europejskiego metalu.
Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godz. 20:00 w Beer & Bones przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie. Bilety kosztują 39 zł w przedsprzedaży i 59 zł w dniu imprezy, a rezerwacje prowadzone są przez kontakt z lokalem za pośrednictwem Messengera.