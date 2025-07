Według zapowiedzi, "Break The Silence", szósty longplay Beyond The Black, to materiał konceptualny mający swe źródła w melodyjnym metalu z wpływami etnicznymi. Płyta zgłębia tematy związane z komunikacją, siłą woli i ludzką odpornością oraz naglącą potrzebą pojednania w podzielonym świecie.

Beyond The Black z nowym albumem na początek 2026 roku - kogo zaproszono do udziału w nagraniach "Break The Silence"?

"Na 'Break The Silence' utorowaliśmy sobie drogę ku nowym wpływom i formom współpracy. Od elementów symfonicznych po etniczne oraz gości, którzy wnieśli w to własny styl - album ten odzwierciedla wszystko, co uwielbiamy w tworzeniu muzyki bez ograniczeń. To potężna mieszanka tego, kim jesteśmy i czym się stajemy" - o nowej płycie powiedziała Jennifer Haben, wokalistka Beyond The Black.

Wspomniani goście, którzy wystąpili na nowym albumie zespołu z Sankt Wendel w zachodnich Niemczech, to Chris Harms, frontman hamburskiego Lord Of The Lost (utwór "The Art Of Being Alone"); The Mystery Of The Bulgarian Voices, czyli słynny żeński chór wokalny z Bułgarii (w kompozycji "Let There Be Rain") oraz Asami, wokalistka popularnej heavy / powermetalowej grupy Lovebites z Japonii (numer "Can You Hear Me").

W czerwcu Beyond The Black wydali singel "Rising High", który - jak dziś już wiemy - usłyszymy na nowym albumie podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records. Teraz dołączył do niego drugi singel do tytułowego utworu z płyty "Break The Silence".

Do premierowej kompozycji "Break The Silence" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Następca albumu "Beyond The Black" (2023 r.) będzie mieć swą premierę 9 stycznia 2026 roku.

Beyond The Black wracają do Polski - co już wiemy o warszawskim koncercie?

W połowie stycznia 2026 roku, kilka dni po premierze "Break The Silence", zespół wyruszy w 23-koncertową trasę po Europie. W ramach wojaży pod szyldem "Rising High" Beyond The Black, których w 2024 roku mogliśmy zobaczyć na koncercie w Krakowie, powrócą do naszego kraju. Tym razem symfometalowa grupa z Niemiec zagra 30 stycznia 2026 roku na deskach warszawskiej Proximy.

"Beyond The Black pną się ambitnie po dominację na scenie metalu symfonicznego i mają na swoją korzyść wiele argumentów. Począwszy od wysoce uzdolnionej, charyzmatycznej Jennifer Haben, której natchniony wokal definiuje zespół, aż po symfoniczno-folkowo-alternatywny aspekt instrumentalny tych hitów. Grupę wesprą jak zawsze niezawodni, wspinający się coraz wyżej fińscy metalowcy z Crownshift" - napisali organizatorzy warszawskiego koncertu Niemców.

"Beyond The Black mają pakiet cech, który predestynuje ich do stania się metalowymi gwiazdami wielkiego formatu. Dysponują własnym pomysłem na symfoniczną stronę gatunku, wzbogacając ją altmetalowymi, a nawet folkowymi wątkami. Jednocześnie świetnie balansują na granicy patosu i hitów, a Jennifer Haben to liderka z głosem za milion euro" - dodano na stronie Knock Out Productions.

Bilety na polski koncert Beyond The Black, którzy już w środę 30 lipca wystąpią na jednej z dwóch głównych scen słynnego Wacken Open Air w Niemczech, dostępne są w przedsprzedaży w cenach 99 zł (pierwsza pula) i 109 zł (druga pula) oraz 120 zł (w dniu imprezy).

Beyond The Black - szczegóły albumu "Break The Silence" (tracklista):

1. "Rising High"

2. "Break The Silence"

3. "The Art Of Being Alone"

4. "Let There Be Rain"

5. "Ravens"

6. "The Flood"

7. "Can You Hear Me"

8. "(La Vie Est Un) Cinéma"

9. "Hologram"

10. "Weltschmerz".

