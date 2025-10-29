Beyond The Black z kolejnym utworem przed wizytą w Polsce! Sprawdź singel "Can You Hear Me"

Nowy album podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records pilotowały dotąd trzy single: "Rising High, "Break The Silence" i "The Art Of Being Alone". Niedawno dołączył do nich czwarty premierowy utwór "Can You Hear Me".

Beyond The Black z nowym singlem "Can You Hear Me", czyli dwa głosy z różnych światów

"Can You Hear Me" to chwytliwa, żwawa kompozycja, w której stojąca przy mikrofonie w Beyond The Black Jennifer Haben zaśpiewała w duecie z Asami, wokalistką heavy / powermetalowej, w pełni żeńskiej grupy Lovebites z Japonii. Nowy singel opowiada o trudnościach związanych ze znalezieniem porozumienia w coraz bardziej zgiełkliwym i pełnym fałszu świecie, a zawarte w nim uniwersalne przesłanie podkreśla fakt, iż został on zaśpiewany zarówno w języku japońskim, jak i angielskim.

"'Can You Hear Me' to utwór o wspólnej tęsknocie za prawdziwą więzią - dwa głosy z różnych światów przebijają się przez zgiełk połączonego wszechobecną technologią, lecz bezładnego świata, by zostać wreszcie wysłuchane" - o nowym singlu powiedziała Jennifer Haben.

"Wystąpienie w 'Can You Hear Me" z Beyond The Black sprawiło mi ogromną radość. To przejmujący utwór, a wspólna praca nad nim w różnych krajach i różnych kontekstach kulturowych była inspirującym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że to przesłanie dotrze do ludzi niezależnie od tego, skąd pochodzą" - dodała urodzona na Hokkaido Asami.

Do singla "Can You Hear Me" Beyond The Black powstał animowany teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Beyond The Black: Album "Break The Silence" w szczegółach. Co już wiemy?

Według zapowiedzi, "Break The Silence", szósty longplay Beyond The Black, to materiał konceptualny mający swe źródła w melodyjnym metalu z wpływami etnicznymi. Płyta zgłębia tematy związane z komunikacją, siłą woli i ludzką odpornością oraz naglącą potrzebą pojednania w podzielonym świecie.

"Na 'Break The Silence' utorowaliśmy sobie drogę ku nowym wpływom i formom współpracy. Od elementów symfonicznych po etniczne oraz gości, którzy wnieśli w to własny styl - album ten odzwierciedla wszystko, co uwielbiamy w tworzeniu muzyki bez ograniczeń. To potężna mieszanka tego, kim jesteśmy i czym się stajemy" - zapewniła Jennifer Haben.

Wspomniani goście, którzy wystąpili na nowym albumie zespołu z Sankt Wendel w zachodnich Niemczech, to Chris Harms, frontman hamburskiego Lord Of The Lost (utwór "The Art Of Being Alone"); The Mystery Of The Bulgarian Voices, czyli słynny żeński chór wokalny z Bułgarii (w kompozycji "Let There Be Rain") oraz wspomniana Asami, wokalistka popularnego heavy / powermetalowego kobiecego kwintetu Lovebites z Tokio (najnowszy singel "Can You Hear Me").

Następca albumu "Beyond The Black" (2023 r.) będzie mieć swą premierę 9 stycznia 2026 roku.

Beyond The Black wracają do Polski - co już wiemy o warszawskim koncercie?

W połowie stycznia 2026 roku, kilka dni po premierze "Break The Silence", zespół wyruszy w 23-koncertową trasę po Europie. W ramach wojaży pod szyldem "Rising High" Beyond The Black, których w 2024 roku mogliśmy zobaczyć na koncercie w Krakowie, powrócą do naszego kraju. Tym razem popularna symfometalowa grupa z Niemiec zagra 30 stycznia 2026 roku na deskach warszawskiej Proximy.

Bilety na polski koncert Beyond The Black - organizowany przez krakowską Knock Out Productions - dostępne są w przedsprzedaży w cenach 99 zł (pierwsza pula) i 109 zł (druga pula) oraz 120 zł (w dniu imprezy).

Beyond The Black - szczegóły albumu "Break The Silence" (tracklista):

"Rising High" "Break The Silence" "The Art Of Being Alone" "Let There Be Rain" "Ravens" "The Flood" "Can You Hear Me" "(La Vie Est Un) Cinéma" "Hologram" "Weltschmerz".

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP