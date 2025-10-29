Beyond The Black z kolejnym utworem przed wizytą w Polsce! Sprawdź singel "Can You Hear Me"
W styczniu 2026 roku grająca symfoniczny metal grupa Beyond The Black z Niemiec wyda swój nowy album oraz ponownie odwiedzi nasz kraj. Serię promujących płytę "Break The Silence" singli uzupełnił nowy utwór z gościnnym udziałem wokalistki japońskiej formacji Lovebites.
Nowy album podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records pilotowały dotąd trzy single: "Rising High, "Break The Silence" i "The Art Of Being Alone". Niedawno dołączył do nich czwarty premierowy utwór "Can You Hear Me".
Beyond The Black z nowym singlem "Can You Hear Me", czyli dwa głosy z różnych światów
"Can You Hear Me" to chwytliwa, żwawa kompozycja, w której stojąca przy mikrofonie w Beyond The Black Jennifer Haben zaśpiewała w duecie z Asami, wokalistką heavy / powermetalowej, w pełni żeńskiej grupy Lovebites z Japonii. Nowy singel opowiada o trudnościach związanych ze znalezieniem porozumienia w coraz bardziej zgiełkliwym i pełnym fałszu świecie, a zawarte w nim uniwersalne przesłanie podkreśla fakt, iż został on zaśpiewany zarówno w języku japońskim, jak i angielskim.
"'Can You Hear Me' to utwór o wspólnej tęsknocie za prawdziwą więzią - dwa głosy z różnych światów przebijają się przez zgiełk połączonego wszechobecną technologią, lecz bezładnego świata, by zostać wreszcie wysłuchane" - o nowym singlu powiedziała Jennifer Haben.
"Wystąpienie w 'Can You Hear Me" z Beyond The Black sprawiło mi ogromną radość. To przejmujący utwór, a wspólna praca nad nim w różnych krajach i różnych kontekstach kulturowych była inspirującym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że to przesłanie dotrze do ludzi niezależnie od tego, skąd pochodzą" - dodała urodzona na Hokkaido Asami.
Do singla "Can You Hear Me" Beyond The Black powstał animowany teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:
Beyond The Black: Album "Break The Silence" w szczegółach. Co już wiemy?
Według zapowiedzi, "Break The Silence", szósty longplay Beyond The Black, to materiał konceptualny mający swe źródła w melodyjnym metalu z wpływami etnicznymi. Płyta zgłębia tematy związane z komunikacją, siłą woli i ludzką odpornością oraz naglącą potrzebą pojednania w podzielonym świecie.
"Na 'Break The Silence' utorowaliśmy sobie drogę ku nowym wpływom i formom współpracy. Od elementów symfonicznych po etniczne oraz gości, którzy wnieśli w to własny styl - album ten odzwierciedla wszystko, co uwielbiamy w tworzeniu muzyki bez ograniczeń. To potężna mieszanka tego, kim jesteśmy i czym się stajemy" - zapewniła Jennifer Haben.
Wspomniani goście, którzy wystąpili na nowym albumie zespołu z Sankt Wendel w zachodnich Niemczech, to Chris Harms, frontman hamburskiego Lord Of The Lost (utwór "The Art Of Being Alone"); The Mystery Of The Bulgarian Voices, czyli słynny żeński chór wokalny z Bułgarii (w kompozycji "Let There Be Rain") oraz wspomniana Asami, wokalistka popularnego heavy / powermetalowego kobiecego kwintetu Lovebites z Tokio (najnowszy singel "Can You Hear Me").
Następca albumu "Beyond The Black" (2023 r.) będzie mieć swą premierę 9 stycznia 2026 roku.
Beyond The Black wracają do Polski - co już wiemy o warszawskim koncercie?
W połowie stycznia 2026 roku, kilka dni po premierze "Break The Silence", zespół wyruszy w 23-koncertową trasę po Europie. W ramach wojaży pod szyldem "Rising High" Beyond The Black, których w 2024 roku mogliśmy zobaczyć na koncercie w Krakowie, powrócą do naszego kraju. Tym razem popularna symfometalowa grupa z Niemiec zagra 30 stycznia 2026 roku na deskach warszawskiej Proximy.
Bilety na polski koncert Beyond The Black - organizowany przez krakowską Knock Out Productions - dostępne są w przedsprzedaży w cenach 99 zł (pierwsza pula) i 109 zł (druga pula) oraz 120 zł (w dniu imprezy).
Beyond The Black - szczegóły albumu "Break The Silence" (tracklista):
- "Rising High"
- "Break The Silence"
- "The Art Of Being Alone"
- "Let There Be Rain"
- "Ravens"
- "The Flood"
- "Can You Hear Me"
- "(La Vie Est Un) Cinéma"
- "Hologram"
- "Weltschmerz".