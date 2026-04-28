Bez szumnych zapowiedzi czy promocyjnych singli, za to z pełną mocą 24 kwietnia, niczym diabeł z pudełka, szwedzki kwartet ujawnił światu swój nowy longplay. "Diabolical Death Mass", tak bowiem brzmi jego tytuł, to pierwszy album Bewitched od czasu ukazania się płyty "Spiritual Warfare" z 2006 roku.

"'Diabolical Death Mass' to 11 utworów wiernych tradycyjnemu oldskulowemu black / thrashowemu brzmieniu, które rozsławiło Bewitched: wściekłe riffy, porywająca moc i czysta diabelska furia. Bezkompromisowy atak piekielnego kultu. 'Diabolical Death Mass' to żadne odrodzenie, bowiem Bewitched nigdy nie sczezło. Czas rozpocząć rytuał" - swoich podopiecznych zachwala Osmose Productions, kultowa francuska wytwórnia, która wydała także cztery pierwsze płyty Szwedów.

Z całym materiałem z powrotnego albumu "Diabolical Death Mass" Bewitched możecie się zapoznać poniżej:

Płyta "Diabolical Death Mass" pojawiła się na rynku w pełnym wachlarzu edycji, w tym na CD i winylu, drogą elektroniczną oraz na kasecie.

Bewitched - black / thrash ze szwedzkiej wylęgarni talentów

Przypomnijmy, że grupę Bewitched założono w 1995 roku w portowym Umeå na północy Szwecji nieopodal Zatoki Botnickiej, czyli mieście będącym od lat wylęgarnią talentów związanych z muzyką metalową, z którego pochodzą m.in. słynne formacje Cult Of Luna i Meshuggah, Naglfar, Persuader czy Nocturnal Rites, a także legendy hardcore punka, na czele z uwielbianym Refused.

Dodajmy, że jednym z założycieli Bewitched był gitarzysta Anders "Blackheim" Nyström, z którego inicjatywy powstały także ceniona formacja Katatonia oraz deathmetalowa supergrupa Bloobath. Muzyk udzielał się w Bewitched przed dwa lata i możemy go usłyszeć na demówce "Hellspell" (1995 r.), debiutanckim longplayu "Diabolical Desecration" (1996 r.) oraz EP-ce z coverami "Encyclopedia Of Evil" (1996 r.), która trafiła także na kasetowy split z Mardukiem nakładem polskiej Morbid Noizz Productions.

Jednym z głównych składników grania nie stroniącego od blackmetalowego corpsepaintu Bewitched jest "dawny styl thrash metalu, popularny w pierwszej połowie lat 80.", w którym wyraźnie pobrzmiewa fascynacja kultowym Venom oraz pierwiastki klasycznego heavy metalu.

Zespół od samego początku związany był z francuską Osmose Productions, w barwach której swoje wczesne albumy z lat 90. wydawali m.in. Immortal, Marduk, Dark Tranquillity, Enslaved, Impaled Nazarene, Samael, Angelcorpse i Necromantia oraz wielu innych późniejszych tuzów ekstremalnego metalu. Wyjątek stanowi jedynie "Spiritual Warfare" - piąty album Bewitched z 2006 roku, który opublikowała szwedzka Regain Records.

Z pierwotnego składu w obecnych szeregach grupy pozostaje niezmiennie grający na gitarze wokalista Marcus E. Norman alias Vargher, muzyk od lat znany również z blackmetalowego projektu Ancient Wisdom i grupy Naglfar - pionierów melodyjnego black metalu. Niemal od samego początku w barwach Bewitched występuje także basista Kristoffer "Wrath" Olivius, były frontman Setherial, będący dziś także wokalistą Naglfar. Skład kwartetu z Umeå uzupełniają gitarzysta Andreas "Hellfire" Johansson i perkusista Robert "Zoid" Sundelin.

Bewitched - szczegóły albumu "Diabolical Death Mass" (tracklista):

1. "Sanguinis Altare"

2. "Diabolical Death Mass"

3. "Into The Fire"

4. "Crossing The Styx"

5. "Black Spells & Unclean Spirits"

6. "(Fear The) Revenge Of The Ripper"

7. "By Satan Enslaved"

8. "Vicious And Wild"

9. "The Witch Spell"

10. "Those Of The Devil Born"

11. "Enforcer Of Evil".

