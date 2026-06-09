Belphegor i Krisiun wracają do Polski. "Na żywo pożerają każdego"
W połowie października do Polski na dwa koncerty przyjedzie austriacki Belphegor, przedstawiciel bluźnierczego death / black metalu. Dodatkowo zaprezentują się Brazylijczycy z Krisiun oraz Asagraum z Holandii.
Koncerty w Polsce odbędą się w ramach trasy "Praise the Beast European Tour 2026", która jesienią przetoczy się przez Stary Kontynent. Belphegor z udziałem gości zagra w Krakowie (Hype Park, 13 października) i Gdańsku (Drizzly Grizzly, 14 października).
"To będą koncerty pełne diabła i nienawiści skierowanej w otumaniające religijne doktryny. Belphegor przypomną nam, dlaczego są jedną z najbardziej rozchwytywanych blackened deathmetalowych załóg od dawna - zaleją nas blastami, agresją i bezkompromisowością" - zapraszają organizatorzy z Knock Out Productions.
Belphegor wraca do Polski. "Na żywo pożerają każdego"
Wspomniany Belphegor to działający od początku lat 90. austriacki zespół, łączących black i death metal w bezkompromisowej formie. Od początku na czele stoi gitarzysta Helmuth Lehner, który od 1996 r. pełni również funkcję wokalisty. U jego boku występuje czeski basista Serpenth, a koncertowy skład tworzą obecnie dodatkowo polski perkusista Daniel 'Nar-Sil' Rutkowski (Hate, Embrional, Hentenced, eks-Neolith, eks-Virgin Snatch), austriacki gitarzysta Wolfgang Rothbauer i grecki basista Chris Bonos.
"To fala blastów oraz pełna ofensywa na słuchaczu. Na żywo pożerają każdego" - czytamy.
Ostatnią studyjną płytą Austriaków pozostaje wydana w 2022 r. "The Devils". Długo oczekiwany i bardzo dobrze przyjęty album Belphegora trafił na rynek w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.
Dodajmy, że formacja była jedną z gwiazd zakończonego w weekend Mystic Festivalu w Gdańsku.
W roli supportów zaprezentują się Brazylijczycy z Krisiun (legenda tamtejszej sceny deathmetalowej) oraz Holendrzy z Asagraum (melodyjny black metal).