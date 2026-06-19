Behemoth otwiera nowy rozdział. Zobacz teledysk "I, Scvlptor"
Do sieci trafił teledysk do tytułowego nagrania z nadchodzącego wydawnictwa "I, Scvlptor" grupy Behemoth. Nergal zapowiada, że ten utwór otwiera nowy rozdział w 35-letniej karierze eksportowej gwiazdy polskiego metalu.
4 września premierę będzie miało "ekskluzywne wydawnictwo" Behemoth. Na "I, Scvlptor" trafi osiem niepublikowanych utworów - siedem nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy.
Do sieci trafił właśnie teledysk do tytułowego singla "I, Scvlptor". Za klip odpowiada współpracująca od dawna z zespołem Nergala wrocławska Grupa 13.
Behemoth i "I, Scvlptor": Jesteśmy skazani na śmierć
"'I, Scvlptor' to nowa kompozycja Behemoth, zakorzeniona w tradycji monumentalnych utworów, takich jak 'O Father O Satan O Sun!', 'Lucifer' czy 'Nieboga Czarny Xiądz', a jednocześnie otwierająca nowy rozdział" - opowiada lider pomorskiej formacji, który jest autorem słów i muzyki.
"Tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie - nierównej walki z materią i osobistymi ograniczeniami. Paradoks polega na tym, że od momentu narodzin jesteśmy skazani na śmierć, więc być może nie chodzi o samo zwycięstwo, ale o nieustanny akt kształtowania siebie" - dodaje wokalista i gitarzysta Behemotha.
Na trwającej 40 minut płycie "I, Scvlptor" znajdą się m.in. nagrane na nowo utwory z lat 90., numer "Begotten", który ostatecznie nie znalazł się na ostatniej studyjnej płycie "The Shit Ov God" oraz covery Venom ("In League With Satan" z udziałem Shagratha z Dimmu Borgir) i Bathory ("The Return of Darkness and Evil" w wersji koncertowej, z gościnnym udziałem Sakisa Tolisa z Rotting Christ).
"I, Scvlptor" będzie dostępne na CD, LP w różnych kolorystycznych wariantach, MC i w limitowanym boxie dzięki Massacre Records na całym świecie.
Behemoth - szczegóły płyty "I, Scvlptor" (tracklista):
1. "I, Scvlptor"
2. "Lord ov the Horizons"
3. "Rise of the Blackstorm of Evil"
4. "In Thy Pandemaeternum"
5. "Begotten"
6. "In League with Satan"
7. "The Return of Darkness and Evil" [Live]
8. "Lord ov the Horizons" [Alt. Version].
Dodajmy, że zespół wrócił niedawno z 26-dniowej trasy "The Godless IV Tour" po Ameryce Północnej, gdzie występował jako headliner wraz supportami w postaci legend death metalu i black metalu: Deicide, Immolation i Rotting Christ. Ekipa Nergala była też jedną z głównych gwiazd czerwcowego Mystic Festivalu w Gdańsku.
Tej jesieni Behemoth będzie co-headlinerem europejskiej trasy "In League With Satan" u boku norweskich mistrzów symfonicznego black metalu, Dimmu Borgir, a gośćmi specjalnymi będą ikony black metalu ze Szwecji, Dark Funeral. Trzy zespoły grające ekstremalny metal pojawią się też w Polsce - 25 października wystąpią w legendarnym Spodku w Katowicach.