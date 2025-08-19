"W tym trudnym czasie łączymy się w smutku z rodziną Osbourne'ów. Z szacunkiem przyjęliśmy jej decyzję, aby poczekać jeszcze chwilę z emisją tego wyjątkowego filmu. Nowa data emisji zostanie podana już wkrótce" - poinformował rzecznik prasowy stacji na antenie BBC News.

Produkcja zatytułowana "Ozzy Osbourne: Coming Home" ("Powrót do domu") była realizowana w trakcie trzech ostatnich lat i miała być emocjonalnym i inspirującym zapisem ostatniego rozdziału w życiu muzyka. W szczegółach przedstawiono w niej powrót Ozzy'ego Osbourne'a do Wielkiej Brytanii. Wywiadów na jej potrzeby udzielili najbliżsi artysty: żona Sharon oraz dzieci Jack i Kelly.

Tym samym potwierdziły się doniesienia serwisu Deadline, który wcześniej donosił, że zamiast 10-odcinkowego serialu doczekamy się dokumentu.

Ozzy Osbourne: BBC wstrzymuje premierę dokumentu

W oficjalnym opisie filmu czytamy, że intymny obraz śledzi rodzinę Osbourne'ów w trakcie przygotowań do opuszczenia Los Angeles, gdzie mieszkali przez ostatnie 25 lat. Jak również przygotowania do ostatniego koncertu w karierze Osbourne'a. Wydarzenie "Back To The Beginnning" odbyło się 5 lipca w Birmingham, rodzinnym mieście muzyków z grupy Black Sabbath, której Osbourne był frontmanem.

Wokalista zmarł 17 dni później, 22 lipca. Przyczyną jego śmierci był atak serca.

Jesienią na rynku wydawniczym ukażą się wspomnienia Ozzy'ego Osbourne'a zatytułowane "Last Rites" ("Ostatnie rytuały"). W zapowiedzi książki czytamy, że będzie to pozycja "szokująco gorzko-zabawna". Znajdą się w niej nigdy wcześniej nieopowiedziane historie dotyczące dolegliwości stojących Ozzy'emu Osbourne'owi na drodze do kontynuowania kariery muzycznej.

Co więcej, rockman powrócił w "Last Rites" do swojego burzliwego małżeństwa z Sharon, spotkań z tytanami muzyki, takimi jak Slash (Guns N' Roses), Bon Scott (AC/DC), John Bonham (Led Zeppelin) i Keith Moon (The Who), a także do ostatnich chwil, jakie spędził z liderem grupy Motorhead, Lemmym Kilmisterem. Dodajmy, że z tego wyżej wymienionego grona żyje już tylko Slash.

