W drugiej połowie października grupa Battle Beast wypuściła swoją siódmą studyjną płytę "Steelbound". W ramach promocji tego materiału zespół wyruszył w europejską trasę koncertową, która objęła 35 koncertów. Zwieńczeniem wojaży po Starym Kontynencie była impreza 14 grudnia w warszawskiej Progresji.

W roli gości specjalnych wystąpili bawarska grupa Dominum spod znaku heavy / power metalu i hard rocka oraz Szwedzi z formacji Majestica (symfoniczny power metal).

Battle Beast zmienia wokalistkę po koncercie w Warszawie

Okazało się, że występ w Warszawie był pożegnaniem wokalistki Noory Louhimo w szeregach Battle Beast. Dzień po komunikacie o jej rozstaniu po 13 latach (zamierza skupić się na solowej karierze) poznaliśmy nazwisko następczyni Noory.

Kto dołączył do Battle Beast?

"Jedna historia się kończy, inna zaczyna. Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem nowego rozdziału i przedstawiamy wam nowy głos Battle Beast: jest nim Marina La Torraca" - czytamy w ogłoszeniu zespołu.

Pochodząca z Brazylii wokalistka do tej pory znana była z zespołów Exit Eden (od 2017 r.) i Phantom Elite (2016-2025) oraz współpracy m.in. z Avantasią i Timo Tolkki's Avalon.

Jak wspomina Marina La Toracca, jej pierwszą reakcją na wiadomość od Battle Beast było niedowierzanie i przekonanie, że to pomyłka.

"Jestem niesamowicie zaszczycona móc być częścią nowego rozdziału, a także ogromnie wdzięczna za zaufanie i wsparcie od zespołu" - komentuje nowa wokalistka fińskiej formacji.

Koncertowym debiutem Mariny w składzie Battle Beast będzie szykowana na marzec 2026 r. trasa obejmująca Japonię i Australię.

Skład grupy uzupełniają bracia Joona Björkroth (gitara) i Janne Björkroth (keytar), Juuso Soinio (gitara), Pyry Vikki (perkusja) i Eero Sipilä (bas).

