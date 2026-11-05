Przypomnijmy, że pod koniec września do sieci trafiła pierwsza zapowiedź nowej płyty - singel "Herald Of The Unseen", któremu towarzyszy koncertowy teledysk nagrany podczas tegorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Teraz dołączył do niego drugi singel "Pyre Dominion" - niespełna trzyminutowa, deathmetalowa petarda.
Azarath przedstawia drugi singel z nowej płyty. "Jest moc"
"Złowieszcze zło. Piękny i brutalny Azarath", "10/10! Najlepsza rzecz w 2026!", "Doskonale i brutalnie", "Inferno brzmi fantastycznie. Doskonałe riffy. To być może najlepsza wersja Azarath", "Kawałek niecałe trzy minuty, a dobrych riffów pod korek. Brawo!", "Świetny tak produkcyjnie, jak i kompozytorsko, zwłaszcza te wolniejsze, hipnotycznie brzmiące riffy, no i jest moc tak, jak zawsze" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji pomorskiej ekipy.
Z singlem "Pyre Dominion" możecie się zapoznać poniżej:
Ósmy longplay black / deathmetalowego kwartetu z Tczewa powstał w niezmienionym składzie, w którym od lat figurują znane postacie polskiej sceny metalowej: perkusista Zbigniew "Inferno" Promiński (m.in. Behemoth, Terrestrial Hospice, Witchmaster, eks-Damnation), gitarzysta Bartłomiej "Bart" Szudek (Armagedom, eks-Cenotaph i Damnation) i basista Piotr "Peter" Ostrowski (eks-Lost Soul) oraz wokalista Marcin Sienkiel alias Skullripper (Embrional, Hellfuck), który z powodzeniem zadebiutował w barwach Azarath na poprzedniej płycie "Saint Desecration" z 2020 roku.
Azarath: Album "Scorn Eternal" w szczegółach. Co już wiemy?
Płytę "Scorn Eternal" zarejestrowano w studiu Sound Of Records w okresie od grudnia 2025 do maja 2026 roku. Miks odbył się w czerwcu w studiu Wieloślad. Za realizację nagrań, miks i mastering odpowiada Haldor Grunberg (Satanic Audio). Autorką okładki jest Marta Promińska (Hypnagogic Art).
"Siedlisko opętanych riffów i złowrogich blastów o klinicznej precyzji. Album wzbogacono o epicki klimat oraz nowe elementy, które nie były obecne na wcześniejszych nagraniach" - czytamy o nowym i długo oczekiwanym materiale podopiecznych Agonia Records.
"Azarath wypełzł z cienia ponad dwie dekady temu i stoi jako filar bezkompromisowego polskiego death metalu; czasem określanego mianem demonicznej mutacji Krisiun i Immolation. Na przestrzeni siedmiu uznanych albumów formacja siała spustoszenie na europejskich scenach i przypieczętowała rolę jednego z czołowych reprezentantów rodzimej sceny black / deathmetalowej" - przypomniano.
Album "Scorn Eternal" będzie mieć swą premierę 20 listopada nakładem wspomnianej wytwórni z wielkopolskiej Piły. Materiał dostępny będzie w szerokiej gamie edycji, w tym w dwóch wersjach CD, na kasecie i winylu (w czterech wariantach) oraz cyfrowo.
Azarath rusza z koncertową ofensywą. Gdzie i z kim zagrają?
Przypomnijmy, że jeszcze przed końcem roku Azarath wystąpi w czterech polskich miastach w ramach Metalowej Wigilii - trasy powracającej po siedmioletniej przerwie na festiwalową mapę w naszym kraju. Imprezy, na których tczewski zespół zagra u boku takich gwiazd ekstremalnego metalu jak grecki Rotting Christ, szwedzki Unleashed i amerykański Nile, odbędą się w następujących miejscach:
- 17.12. - Warszawa, Progresja
- 18.12. Wrocław, A2
- 19.12. - Poznań, Tama
- 20.12 - Kraków, Kwadrat.
Muzycy Azarath potwierdzili też swój udział na trzech przyszłorocznych festiwalach: Maryland Death Fest w USA (29 maja 2027 r.), czeskim Brutal Assault (4-7 sierpnia 2027 r.) i Sun Dies Festival w Olsztynie (21 sierpnia 2027 r.).
Azarath - szczegóły albumu "Scorn Eternal" (tracklista):
- "Anti-Human Lord"
- "Black Rite Ascendant"
- "Profane Chaos"
- "Pyre Dominion"
- "Reborn From Cruelty"
- "Sacrament Of Ruin"
- "Revelation Of Deathly Glow"
- "Requiem Of The Dead Sun"
- "Throne Of Desolation"
- "Herald Of The Unseen".