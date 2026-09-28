Ósmy longplay black / deathmetalowego kwartetu z Tczewa powstał w niezmienionym składzie, w którym od lat figurują znane postacie polskiej sceny metalowej: perkusista Zbigniew "Inferno" Promiński (m.in. Behemoth, Terrestrial Hospice, Witchmaster, eks-Damnation), gitarzysta Bartłomiej "Bart" Szudek (Armagedom, eks-Cenotaph i Damnation) i basista Piotr "Peter" Ostrowski (eks-Lost Soul) oraz wokalista Marcin Sienkiel alias Skullripper (Embrional, Hellfuck), który z powodzeniem zadebiutował w barwach Azarath na poprzedniej płycie "Saint Desecration" z 2020 roku.

Azarath: Album "Scorn Eternal" gotowy. Co już wiemy?

Płytę "Scorn Eternal" zarejestrowano w studiu Sound Of Records w okresie od grudnia 2025 do maja 2026 roku. Miks odbył się w czerwcu w studiu Wieloślad. Za realizację nagrań, miks i mastering odpowiada Haldor Grunberg (Satanic Audio). Autorką okładki jest Marta Promińska (Hypnagogic Art).

"Siedlisko opętanych riffów i złowrogich blastów o klinicznej precyzji. Album wzbogacono o epicki klimat oraz nowe elementy, które nie były obecne na wcześniejszych nagraniach" - czytamy o nowym i długo oczekiwanym materiale podopiecznych Agonia Records.

"Azarath wypełzł z cienia ponad dwie dekady temu i stoi jako filar bezkompromisowego polskiego death metalu; czasem określanego mianem demonicznej mutacji Krisiun i Immolation. Na przestrzeni siedmiu uznanych albumów formacja siała spustoszenie na europejskich scenach i przypieczętowała rolę jednego z czołowych reprezentantów rodzimej sceny black / deathmetalowej" - przypomniano.

Do sieci trafiła już pierwsza zapowiedź nowej płyty - singel "Herald Of The Unseen", któremu towarzyszy koncertowy teledysk nagrany na początku września podczas tegorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim.

Wideoklip "Herald Of The Unseen" Azarath możecie zobaczyć poniżej:

Album "Scorn Eternal" będzie mieć swą premierę 20 listopada nakładem wspomnianej wytwórni z wielkopolskiej Piły. Materiał dostępny będzie w szerokiej gamie edycji, w tym w dwóch wersjach CD, na kasecie i winylu (w czterech wariantach) oraz cyfrowo.

Azarath rusza z koncertową ofensywą. Gdzie i z kim zagrają?

Jeszcze przed końcem roku Azarath wystąpi w czterech polskich miastach w ramach Metalowej Wigilii - trasy powracającej po siedmioletniej przerwie na festiwalową mapę w naszym kraju. Imprezy, na których tczewski zespół zagra u boku takich gwiazd ekstremalnego metalu jak grecki Rotting Christ, szwedzki Unleashed i amerykański Nile, odbędą się w następujących miejscach:

17.12. - Warszawa, Progresja

18.12. - Wrocław, A2

19.12. - Poznań, Tama

20.12 - Kraków, Kwadrat.

Muzycy Azarath potwierdzili też swój udział na trzech przyszłorocznych festiwalach: Maryland Death Fest w USA (29 maja 2027 r.), czeskim Brutal Assault (4-7 sierpnia 2027 r.) i Sun Dies Festival w Olsztynie (21 sierpnia 2027 r.).

Azarath - szczegóły albumu "Scorn Eternal" (tracklista):

1. "Anti-Human Lord"

2. "Black Rite Ascendant"

3. "Profane Chaos"

4. "Pyre Dominion"

5. "Reborn From Cruelty"

6. "Sacrament Of Ruin"

7. "Revelation Of Deathly Glow"

8. "Requiem Of The Dead Sun"

9. "Throne Of Desolation"

10. "Herald Of The Unseen".