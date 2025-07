EP-ka "A Voice From The Outer Dark", bo o niej mowa, będzie pierwszym od ponad pięciu lat, premierowym materiałem Aversions Crown - jednego z czołowych przedstawicieli prężnie działającej, deathcore'owej sceny z Australii. Zespół ma na niej rozpocząć zupełnie nowy etap z udziałem nowego wokalisty.

Aversions Crown: "A Voice From The Outer Dark" - nowy rozdział z nowym frontmanem

"Aversions Crown powraca z otchłani z 'A Voice From The Outer Dark' - materiałem wyznaczającym nowy cel, brutalną ewolucję i totalną anihilację. EP-ka ta otwiera nowy rozdział zarówno pod względem brzmienia, jak i wizji. 'A Voice From The Outer Dark' ukazuje Aversions Crown na nowym etapie twórczego wzmożenia. Materiał przekuwa wszystko, czym jest - i wszystko, czym staje się - ten zespół w trzy utwory czystej wściekłości" - czytamy o nowym dokonaniu deathcore'owców z Brisbane na wschodnim wybrzeżu Australii.

"Od strony konceptualnej, grupa w dalszym ciągu zgłębia egzystencjalną i kosmiczną tematykę grozy, zacierając granice pomiędzy fantastyką naukową a duchowym unicestwieniem oraz podążając za brzmieniem świata rozrywanego na strzępy. To nie jest powrót - to odrodzenie. Cięższe, jeszcze bardziej złośliwe i skoncentrowane na celu. 'A Voice From The Outer Dark' to brzmienie zespołu odradzającego się w ogniu, ciszy i mroku, gotowego przywrócić swoje dziedzictwo i zdefiniować na nowo pojęcie deathcore'u" - dodano.

"A Voice From The Outer Dark" to pierwszy materiał australijskiej formacji z udziałem nowego angielskiego wokalisty Aleksa Teyena, muzyka znanego dotąd z deathcore'owej grupy Black Tongue z Wielkiej Brytanii, który zasilił szeregi Aversions Crown w 2024 roku. Teyen zastąpił na tej pozycji Amerykanina Tylera Millera, który rok wcześniej przejął obowiązki wokalisty Thy Art Is Murder - innej deathcore'owej instytucji z Australii.

"Pojawienie się nowego wokalisty Aleksa Teyena to zasadnicza zmiana. Za sprawą jego gardłowego, przesiąkniętego śmiercią wokalnego ataku Aversions Crown wdziera się jeszcze dalej w królestwo czystego death metalu, zachowując jednak rozpoznawalną apokaliptyczną atmosferę i techniczną złożoność. Obecność Teyena nie jest zwykłą zmianą w składzie - to przemiana wciągająca Aversions Crown na jeszcze mroczniejsze i cięższe obszary" - podkreślono.

Na nowym materiale kwartetu z antypodów znajdziemy trzy utwory: "A Voice From The Outer Dark", "Deathbed Lamentations" i "Castigation Choir".

Do tytułowej kompozycji z EP-ki "A Voice From The Outer Dark" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

EP-ka "A Voice From The Outer Dark" będzie mieć swą premierę już 5 sierpnia. Jej wydaniem zajmie się Nuclear Blast Records, niemiecki gigant metalowej fonografii.

Aversions Crown - kim są?

Znakami rozpoznawczymi twórczości powstałego w 2009 roku Aversions Crown są przede wszystkim szybkość i techniczne zaawansowanie w ramach uprawianego gatunku, czyli deathcore'u, oraz tematyka tekstów dotycząca najczęściej inwazji obcych, antropopresji (wpływu człowieka na środowisko naturalne) i fantastyki naukowej. W stylu grania zespołu nie brakuje też elementów technicznego death metalu.

Australijska formacja ma w swoim muzycznym dorobku cztery duże płyty, z których ostatnia - "Hell Will Come For Us All" - ujrzała światło dzienne w połowie 2020 roku. Od ponad dekady grupa związana jest z niemiecką Nuclear Blast Records.

Głównymi postaciami Aversions Crown są gitarzysta Chris Cougan i perkusista Jayden Mason, którym od 2013 roku towarzyszy gitarzysta Michael Jeffery. Najnowszym nabytkiem zespołu - od 2024 r. - jest pochodzący z Wielkiej Brytanii wokalista Alex Teyen, który na EP-ce "A Voice From The Outer Dark" debiutuje w barwach Aversions Crown. Od 2015 roku funkcję koncertowego basisty pełni Damien Palmer.

