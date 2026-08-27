Pochodzący z Arizony Atrophy to jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów amerykańskiej fali thrash metalu przełomu lat 80. i 90. Grupa znana jest przede wszystkim z klasycznych albumów "Socialized Hate" (1988) oraz "Violent by Nature" (1990), które na stałe zapisały się w historii gatunku.

Po latach Atrophy powrócił do aktywnego koncertowania, prezentując na żywo bezkompromisowy, oldschoolowy thrash metal. W 2024 r. nowy skład dowodzony przez wokalistę Briana Zimmermana (jedyny muzyk oryginalnego składu) wydał trzeci album "Asylum".

Atrophy przyjedzie do Polski. Kto jeszcze wystąpi?

U boku lidera występują jeszcze Mark Coglan (gitara), Nathan Montalvo (gitara), Josh Gibbs (bas) i Kris Kerby (perkusja). Muzycy pracują już nad nowym materiałem.

W Łodzi poza Atrophy pojawi się Confess z Iranu - zespół, który zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki swojej bezkompromisowej muzyce i historii działalności w niezwykle trudnych warunkach geopolitycznych. Ich koncerty to połączenie agresywnego thrash metalu z charakterystyczną energią groove.

Jako support wystąpi Lucille z Białegostoku, reprezentujący młodą polską scenę metalową.