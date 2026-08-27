Atrophy przyjedzie do Polski. "Wyjątkowy wieczór"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

13 listopada w Browarze Warkot w Łodzi zagra amerykańska grupa Atrophy. Jak zapowiadają organizatorzy, to będzie "wyjątkowy wieczór" dla fanów klasycznego thrash metalu. Kto jeszcze pojawi się na scenie?

Zespół Atrophy, pięciu mężczyzn z długimi włosami, ubranych w koszulki metalowe, stoi przy ogrodzeniu na ulicy.
Atrophy przyjedzie do Polskimateriały prasowe

Pochodzący z Arizony Atrophy to jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów amerykańskiej fali thrash metalu przełomu lat 80. i 90. Grupa znana jest przede wszystkim z klasycznych albumów "Socialized Hate" (1988) oraz "Violent by Nature" (1990), które na stałe zapisały się w historii gatunku.

Po latach Atrophy powrócił do aktywnego koncertowania, prezentując na żywo bezkompromisowy, oldschoolowy thrash metal. W 2024 r. nowy skład dowodzony przez wokalistę Briana Zimmermana (jedyny muzyk oryginalnego składu) wydał trzeci album "Asylum".

Atrophy przyjedzie do Polski. Kto jeszcze wystąpi?

U boku lidera występują jeszcze Mark Coglan (gitara), Nathan Montalvo (gitara), Josh Gibbs (bas) i Kris Kerby (perkusja). Muzycy pracują już nad nowym materiałem.

Zobacz również:

Soulfly w Krakowie
Metal

Soulfly w Krakowie: Zaczęli z dystansem, skończyli z fanami na scenie [RELACJA]

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

W Łodzi poza Atrophy pojawi się Confess z Iranu - zespół, który zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki swojej bezkompromisowej muzyce i historii działalności w niezwykle trudnych warunkach geopolitycznych. Ich koncerty to połączenie agresywnego thrash metalu z charakterystyczną energią groove.

Jako support wystąpi Lucille z Białegostoku, reprezentujący młodą polską scenę metalową.

George Clarke, Deafheaven: "Brakowało nam pewnych rzeczy" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze