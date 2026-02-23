Przypomnijmy, że Tomas Lindberg zmarł 16 września 2025 roku. 52-letni frontman At The Gates w ostatnich latach zmagał się z nowotworem, choć przez długi czas ukrywał tę informację.

Na dzień przed operacją w jamie ustnej wokalista skończył nagrywać materiał na najnowszy album pionierów melodyjnego death metalu. Teraz zespół z Goeteborga ujawnił szczegóły ósmej płyty "The Ghost of a Future Dead". Wydawnictwo pojawi się 24 kwietnia, ponad dwa lata po ukończeniu prac w studiu.

"Przez ostatnie kilka lat ściśle współpracowaliśmy z Tomasem, omawiając i dopracowując każdy szczegół, aby upewnić się, że nic nie zostało pozostawione przypadkowi. Zgodnie z życzeniami Tomasa - w tym tytułem albumu, miksem dźwięku, kolejnością utworów, oprawą graficzną i ogólną prezentacją - 'The Ghost of a Future Dead' pozostaje wierny formie. Łączy w sobie dziką energię i mocne, porywające melodie, które stanowią esencję At The Gates. Ten album to dziedzictwo Tomasa" - ogłosili muzycy At The Gates, prezentując premierowy utwór "The Fever Mask".

W sierpniu 2025 r., gdy Tomas Lindberg ujawnił, że zmaga się z chorobą, wokalista przekazał też informacje o szykowanym albumie.

"To płyta, która wszystkich nas napawa dumą; pierwszy raz od 10 lat, kiedy Jonas (Björler, basista At The Gates) i ja pracowaliśmy razem nad muzyką z Andersem (Björlerem, gitarzystą zespołu i bratem bliźniakiem Jonasa). To do pewnego stopnia powrót do 'korzeni', który chyba najlepiej określić jako coś pomiędzy dwoma ostatnimi albumami nagranymi z Andersem ('Slaughter Of The Soul' i 'At War With Reality'). Liczymy, że się wam spodoba!" - mówił wówczas wokalista At The Gates.

At The Gates - szczegóły płyty "The Ghost of a Future Dead" (tracklista):

1. "The Fever Mask"

2. "The Dissonant Void"

3. "Det Oerhörda"

4. "A Ritual of Waste"

5. "In Dark Distortion"

6. "Of Interstellar Death"

7. "Tomb of Heaven"

8. "Parasitical Hive"

9. "The Unfathomable"

10. "The Phantom Gospel"

11. "Förgängligheten"

12. "Black Hole Emission".

Tomas Lindberg - ikona szwedzkiego metalu, która zawojowała świat

Przypomnijmy, że Tomas Lindberg był jednym z założycieli powstałego w 1990 roku At The Gates - zespołu będącego (wraz z Dark Tranquillity i In Flames) pionierem melodyjnego death metalu, gatunku określanego też - od miasta, z którego pochodzą te grupy - mianem goeteborskiego brzmienia, które od dekad pozostaje źródłem inspiracji nie tylko dla kolejnych pokoleń stricte metalowych muzyków, ale i szerokiej gamy przedstawicieli metalcore'u po obu stronach Atlantyku. Spośród siedmiu studyjnych albumów At The Gates, najbardziej kanonicznym dziełem zespołu jest wydany w 1995 roku, czwarty longplay "Slaughter Of The Soul".

Pod koniec lat 80. Lindberg był także liderem Grotesque - kultowej szwedzkiej formacji spod znaku death / black metalu. Szwedzki muzyk występował również w wielu innych grupach, w tym w grind / deathmetalowej supergrupie Lock Up (z udziałem członków m.in. Napalm Death i Brutal Truth), deathmetalowym The Lurning Fear czy D-beatowym Disfear i crustpunkowym Skitsystem, a na początku lat dwutysięcznych pełnił funkcję wokalisty The Crown i Nightrage.

Z ciekawostek warto dodać, że popularny Tompa był też autorem logotypu kultowej norweskiej grupy Darkthrone.

W 2009 roku Lindberg został sklasyfikowany na 30. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmanów wszech czasów według nowojorskiej Roadrunner Records.

"The Voice Senior": Ta dyskusja rozpaliła trenerów do czerwoności. "Nie darujemy ci" TVP