Po dwóch EP-kach z lat 2015 i 2020 Asperatus powraca z pełnowymiarowym debiutem "Shrines Of Human Waste", który trafił w ręce miłośników brutalnego, a zarazem technicznego death metalu w piątek 29 maja.

Asperatus: "Shrines Of Human Waste" w szczegółach. "Fuzja bezlitosnej agresji"

"Na debiutancki album autorstwa Asperatus składają się intro oraz osiem utworów. Krakowska załoga mega fachowo porusza się w stylistyce technicznego, agresywnego death metalu inspirowanego klasycznym brzmieniem florydzkiej sceny. Muzyka zespołu to fuzja bezlitosnej agresji spod znaku Suffocation, technicznego rygoru Hate Eternal oraz dusznego, mrocznego klimatu Morbid Angel i Cannibal Corpse. Grupa zręcznie miesza stare wzorce z nowoczesną brutalnością w stylu Aborted, tworząc dźwiękowy 'młynek do mięsa', w którym techniczna precyzja spotyka się z czystą, pierwotną energią! Brutalny majstersztyk!" - swoich podopiecznych zachwala oświęcimska Mad Lion Records.

"Bądźcie gotowi na bezlitosne uderzenie" - czytamy z kolei na stronie zespołu.

Autorem okładki oraz oprawy graficznej "Shrines Of Human Waste" jest uznany polski artysta Michał "Xaay" Loranc, którego prace zdobią od lat materiały m.in. Nile, Pestilence, Vadera czy Decapitated.

Album "Shrines Of Human Waste" ujrzał światło dzienne 29 maja w wersji CD. Mad Lion Records przygotowała również zestawy wzbogacone o koszulkę.

Krakowski kwintet podzielił się niedawno z fanami premierową kompozycją "Hell To Follow", którą możecie sprawdzić poniżej:

Asperatus - kim są?

Zespół powstał w 2011 roku z inicjatywy gitarzysty Radosława Godziny i perkusisty Zbigniewa Grabowskiego. W 2015 roku Asperatus wypuścili własnym sumptem debiutancką EP-kę "Warped Reality". Po trwającym dwa lata zawieszeniu działalności formacja wznowiła aktywność pod koniec 2019 roku, by w nowym składzie przygotować opublikowaną niezależnie rok później, drugą EP-kę "Sanctified State Of Decay".

Na przestrzeni ostatnich 15 lat przez skład zespołu przewinęło się aż 10 muzyków. W aktualnych szeregach Asperatus jedynym członkiem założycielskiego składu pozostaje Radosław Godzina, któremu od 2019 roku towarzyszą basista Piotr Tokarz (eks-Redemptor), perkusista Bartosz "Vent" Janczarski oraz wokalista Łukasz Ciepała (także w Mansvara). Najnowszym nabytkiem formacji jest zabrzański gitarzysta Rafał Żeńczak, który dołączył do krakowskiej ekipy w 2025 roku.

Asperatus - szczegóły albumu "Shrines Of Human Waste" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Decades Of Deceitful Faith"

3. "Age Of Lunacy"

4. "Blood Will Define Their Fate"

5. "Absence Of God"

6. "Throne Of Emptiness"

7. "Hell To Follow"

8. "Fall"

9. "Extinction".

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