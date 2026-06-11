Przypomnijmy, że album "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction" pilotował dotąd singel "Forgotten Kings", który poznaliśmy w maju. Teraz dołączył do niego "Power Obsessed" - drugi singel z debiutanckiego materiału zaawansowanych technicznie deathmetalowców z Arise From Worms.

Arise From Worms przed premierą debiutu. Co już wiemy?

Według zapowiedzi, Arise From Worms ma być środkiem do nowatorskiego spojrzenia na muzykę ekstremalną, stawiającym słuchaczowi wyzwanie do porzucenia ograniczeń w pojmowaniu gatunku i podejścia do muzyki z otwartym umysłem.

"Jeśli szukacie muzyki, która zabierze was w nowej miejsca i zakwestionuje wasze pojmowanie kompozycyjnych struktur, nie potrzebujecie niczego więcej. 'A Bleeding Tree Hanging Self Destruction' namiesza wam w głowach i zostawi, byście poskładali wszystko od nowa" - pisano wcześniej o debiutanckim longplayu Arise From Worms, w którym oprócz założyciela i pomysłodawcy Sonny'ego Lombardozziego, czyli byłego gitarzysty prowadzącego Incantation - żywej legendy gatunku, figurują także dwie inne kluczowe postacie deathmetalowej sceny zza Atlantyku.

Drugi singel "Power Obsessed" Arise From Worms możecie sprawdzić poniżej:

Album "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction" ujrzy światło dzienne 10 lipca nakładem angielskiej wytwórni Church Road Records. Materiał dostępny będzie na winylu, w wersji CD w digipacku oraz drogą elektroniczną; fizyczne edycje płyty wzbogaci bonusowy utwór "Persepolis".

Arise From Worms - kim są?

Początki Arise From Worms sięgają trasy Sonny'ego Lombardozziego (gitara / bas / skrzypce) z grupą Morbid Angel. Przedstawiona wówczas przez byłego gitarzystę Incantation koncepcja nowego zespołu do tego stopnia zaintrygowała Steve'a Tuckera, frontmana wspomnianej ikony amerykańskiego death metalu, by ten bez wahania dołączył do Arise From Worms w charakterze wokalisty.

Konsekwentnemu zgłębianiu najdalszych obszarów muzyki ekstremalnej, a zwłaszcza technicznego death metalu nie oparł się także Flo Mounier, perkusista Cryptopsy - prawdziwej potęgi brutalnego / technicznego death metalu z Kanady - a zarazem człowiek uważany powszechnie za jednego z najznamienitszych bębniarzy gatunku.

W tym składzie formacja dała się lepiej poznać za sprawą wydanej niezależnie w 2022 roku EP-ki "Arise From Worms", na której zagrał gościnnie gitarzysta Dallas Toler-Wade, niegdysiejszy wieloletni członek kultowego Nile.

Ostatnim elementem układanki jest obecność w sesyjnym składzie Arise From Worms legendarnego kalifornijskiego klawiszowca Dereka Sheriniana, byłego muzyka m.in. Dream Theater, Yngwie Malmsteena, Steve'a Vaia, Alice Coopera i Billy'ego Idola, a dawniej także koncertowego keyboardzisty Kiss; Sherinian od lat udziela się również w Black Country Communion, prowadząc zarazem od trzech dekad karierę solową.

Arise From Worms - szczegóły albumu "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction" (tracklista):

1. "Forgotten Kings"

2. "Power Obsessed"

3. "Raize Demons Breath"

4. "Psionic Being"

5. "Nine Walls"

6. "Laolongtou"

7. "Axes Of The Viovode 1"

8. "Axes Of The Viovode 2".

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