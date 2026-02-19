"Arch Enemy rozstali się z wokalistką Alissą White-Gluz. Jesteśmy wdzięczni za czas i muzykę, które wspólnie tworzyliśmy, życząc jej wszystkiego najlepszego. Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego. Do zobaczenia w 2026 roku" - takie oświadczenie pojawiło się pod koniec listopada 2025 r.

Grupa dowodzona przez legendarnego gitarzystę Michaela Amotta ogłosiła, że wkrótce rozpocznie zupełnie nowy rozdział w swojej 30-letniej karierze. Teraz poznaliśmy nazwisko nowej wokalistki. Z tej okazji szwedzka formacja wypuściła premierowy singel "To The Last Breath" i ogłosiła szczegóły nowej trasy z przystankiem w Polsce.

Arch Enemy w Polsce z nową wokalistką

W nowym utworze zadebiutowała Amerykanka Lauren Hart, do tej pory znana z Once Human. Liderem tej grającej melodyjny death metal formacji jest gitarzysta Logan Mader, były muzyk Soulfly i Machine Head.

Już z nową wokalistką Arch Enemy powróci do Polski na koncert, który odbędzie się 27 lipca w Hype Parku w Krakowie.

"Osiągnęli wszystko, zjechali cały świat, ale wciąż nie brak im energii i kreatywności. Koncert w Hype Parku będzie niepowtarzalną okazją, by zobaczyć ten arenowy już skład w warunkach undegroundowych i surowych. Polecamy tego nie ominąć, tym bardziej że wystąpią z nową wokalistką - Lauren Hart" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów z Knock Out Production.

"Arch Enemy nie trzeba przedstawiać. Ta załoga włożyła ogrom pracy w to, by dotrzeć tam, gdzie są teraz - na szczycie. Melodyjny death metal ich autorstwa obfituje w hymny, potężne riffy i wirtuozerskie solówki ścięte thrashową motoryką. Drugiej takiej kapeli nie ma" - dodają.

Bilety na koncert w Krakowie będą dostępne od 19 lutego, od godz. 18:00.

Arch Enemy - tytani melodyjnego death metalu

W skład Arch Enemy występują obecnie: gitarzysta Michael Amott (były muzyk Carnage i kultowego brytyjskiego Carcass), perkusista Daniel Erlandsson, basista Sharlee D'Angelo (eks-Mercyful Fate, King Diamond i Witchery) i gitarzysta Joey Concepcion (wcześniej w grupach The Absence, Sanctuary i dowodzony przez Christophera Amotta, brata Michaela i byłego muzyka Arch Enemy Armageddon), do których dołączyła Lauren Hart.

Przypomnijmy, że poprzednio za mikrofonem stali Alissa White-Gluz (2014-2025), Niemka Angela Gossow, obecna menedżerka Arch Enemy (2000-2014) i Johan Liiva (1995-2000), późniejszy wokalista Hearse.

Studyjny dorobek zamyka 12. album "Blood Dynasty", wydany w marcu 2025 r.

