Scott Ian (gitara), Charlie Benante (perkusja), Frank Bello (bas), Joey Belladonna (wokal) i Jonathan Donais (gitara) ujawnili szczegóły "Cursum Perficio" - 12. albumu Anthrax, który obchodzi w tym roku 45. urodziny. Nowa płyta legendarnego przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Megadeth) będzie pierwszym studyjnym longplayem kwintetu z Nowego Jorku od czasu wydanego ponad dekadę temu albumu "For All Kings".

Anthrax: Album "Cursum Perficio" gotowy. Co przygotowali tym razem?

Część nagrań oraz miks nowej płyty odbyły się w kalifornijskim Studio 606, którego właścicielem jest Dave Grohl, lider Foo Fighters i ostatni perkusista Nirvany. Produkcją "Cursum Perficio" zajął się ponownie Jay Ruston, kanadyjski fachowiec, z którym grupa współpracował przy powstawaniu dwóch poprzednich albumów.

Wyjaśnijmy, że tytuł "Cursum Perficio" to łacińska fraza oznaczająca "kończę bieg" lub "docieram do końca podróży", jej sens nie jest jednak bynajmniej kasandryczny, odnosząc się z reguły do niezłomności w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu.

"Tytuł 'Cursum Perficio' pasuje do Anthrax. Przypomina o tym, przez co musieliśmy przejść, by dotrzeć do miejsce, w którym płyta została ukończona" - wyjaśnia Scott Ian, ikoniczny gitarzysta nowojorskiego kwintetu, którego nowy album miał być gotowy już 2020 roku, plany zespołu pokrzyżowała jednak pandemia.

Na wizytówkę nowego dokonania Amerykanów wybrano iście thrashowy singel "It's For The Kids", kompozycję, w której zespół bezpośrednio odwołuje się do swoich początków.

Anthrax: Singel "It's For The Kids" niczym list miłosny do fanów

"'It's For The Kids' to ciężka, rozpędzona piosenka z potężnie chwytliwym refrenem - wypadkowa klasycznego i obecnego oblicza Anthrax. Nagrywanie do niej teledysku też było niezła jazdą. To świetny, kipiący żywiołowością wideoklip z udziałem niesamowitych fanów Anthrax, którzy dobrze bawili się pewnego mroźnego dnia w Pensylwanii" - mówi basista Frank Bello o teledysku do nowego singla, obrazie przywodzącym na myśl "Madhouse" - kultowy, pierwszy klip nowojorczyków z pomnikowego drugiego albumu "Spreading The Disease" z 1985 roku, w którym również nie brakowało szalejących fanów poprzebieranych za pensjonariuszy zakładu bez klamek.

"'It's For The Kids' to thrashowa petarda. Szybka, agresywna, chwytliwa i stworzona do grana na żywo. Uwielbiam w tym teledysku nawiązanie do klimatu 'Madhouse'. Zaangażowanie fanów i uchwycenie ich reakcji na nowy numer przydaje całości energii, która naprawdę rzuca się w oczy" - wtóruje koledze z zespołu gitarzysta Jonathan Donais.

"To jeden z tych najmocniejszych utworów, którego riff i rytm wydają się niemal czymś w rodzaju przeciągania liny. To prezent dla fanów Anthrax, którzy są z nami od lat. Anthrax w szczytowej formie. Młócący melodyjny metal w szybkim tempie" - dodał perkusista Charlie Benante, który jest także aktualnym bębniarzem w koncertowym składzie Pantery.

"'It's For The Kids' to stuprocentowy Anthrax. Mnóstwo w nim ognia i uderzenia. Wokalnie też daje czadu" - powiedział stojący przy mikrofonie Joey Belladonna.

"Kolega powiedział mi, że 'It's For The Kids' to prawdziwy list miłosny do naszych fanów. I dokładnie na tym mi zależało. Album ten potrzebował czterominutowego thrashowego utworu, który nawiązuje do początków naszej działalności. Czy mowa o agresji, czy potężnym refrenie, mamy w nim wszystkie najlepsze składniki Anthrax w bardzo gniewnym czterominutowym pakiecie. Co do teledysku, chcieliśmy powrócić do wideoklipu 'Madhouse' - tematycznie stanowiło to logiczną całość, a sam pomysł utorował nam drogę do przeżycia tego wspólnie z fanami" - podsumował Scott Ian, gitarzysta i założyciel Anthrax, a zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie metalu.

Teledysk "It's For The Kids" możecie zobaczyć poniżej:

Album "Cursum Perficio" ujrzy światło dzienne 18 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Europie) i wytwórni Magaforce. Zanim to jednak nastąpi, już na początku czerwca amerykańską legendę thrash metalu zobaczymy na Mystic Festivalu, w ramach którego Anthrax pojawi się jako jedna z główny gwiazd święta metalu w Gdańsku.

Anthrax powracają do Polski. Którego dnia zagrają na Mystic Festivalu?

Przypomnijmy, że słynny kwintet z Nowego Jorku zobaczymy na tegorocznej edycji Mystic Festivalu, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. Headlinerami święta metalu w Gdańsku będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth. Anthrax wystąpią 4 czerwca na głównej scenie imprezy.

"Gdy thrash zmierzał w kierunku 'szybciej, mocniej, agresywniej, mroczniej', Anthrax machnęli na to ręką. Podchodzili do gatunku na luzie, mieszając go chociażby z hardcore punkiem, a także kładąc fundamenty pod rap metal. Inspirowali się komiksami czy powieściami Stephena Kinga, nigdy nie brakło im pogody ducha, a łomot kontrowali zdrową dawką humoru. Nie bez powodu są częścią Wielkiej Czwórki thrashu" - czytamy na oficjalnej stronie Mystic Festivalu.

"Anthrax powstał w 1981 roku w Nowym Jorku. Po czterech demówkach przedstawili się światu w pełnej krasie albumem 'Fistful Of Metal' - bardzo udaną hybrydą heavy i thrash metalu. Wydany rok później 'Spreading The Disease', czyli rzecz równie melodyjna, a przy tym bardziej thrashowa i oryginalna, przyniosła grupie pierwszy wielki hit, a więc 'Madhouse'. Najważniejszy i chyba najpopularniejszy album grupy, 'Among The Living', zagwarantował im wielką sławę, szereg przebojów, a także otwarcie na nowojorski hardcore punk w muzyce. 'State Of Euphoria' i 'Persistence Of Time' były kontynuacją rajdu Wąglika po sławę. Gdy w 1993 roku formację opuścił wokalista Joey Belladonna, a zastąpił go John Bush z Armored Saint, Anthrax podpisał kontrakt na 10 milionów dolarów z Electra Records i wydał niedoceniane 'Sound Of White Noise'. Kolejne materiały formacji z lat 90. oraz 'We've Come For You All' nie cieszyły się aż takimi sukcesami, lecz w XXI wieku zespół przeżył odrodzenie. Do składu wrócił Belladonna i razem z nim grupa nagrała świetnie przyjęte 'Worship Music' oraz 'For All Kings', dziś odlicza już dni do premiery nowego longplaya 'Cursum Perficio'. Popularność Anthrax wróciła na dobre - są w absolutnej czołówce najważniejszych zespołów w bogatej historii thrash metalu" - barwne dzieje Anthrax przypomnieli organizatorzy święta metalu w Gdańsku.

Anthrax - szczegóły albumu "Cursum Perficio" (tracklista):

1. "Persistence Of Memory"

2. "The Long Goodbye"

3. "It's For The Kids"

4. "Everybody's Got A Plan"

5. "The Edge Of Perfection"

6. "Infectious"

7. "NYC93"

8. "Cursum Perficio"

9. "T.O.M.B"

10. "Watch It Go"

11. "My Victory".

