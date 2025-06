Utworu "We Are The Serpents & The Saints" Angerot z udziałem Dariusza "Daraya" Brzozowskiego możecie posłuchać poniżej:

1. "Rapture Ov All That Is" (Kevin Paradis)

2. "When Witches Dance" (Derek Roddy)

3. "We Are The Serpents & The Saints" (Dariusz "Daray" Brzozowski)

4. "Lying Tongues Removed" (Pierce Williams)

5. "Her Song Ov Feathers & Ivory" (Marco Pitruzzella)

6. "A Pact Made In Flesh & Wine" (Thomas Haywood)

7. "With No Eyes I See" (Zack Simmons).