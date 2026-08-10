Przypomnijmy, że w połowie maja Anthrax odsłonił pierwszą kartę, czyli singel "It's For The Kids" - kompozycję, w której nowojorski zespół bezpośrednio odwoływał się do swoich początków. W lipcu dołączył do niego "The Edge Of Perfection", drugi singel pilotujący długo oczekiwany longplay "Cursum Perficio", a zarazem utwór określany przez amerykańskich muzyków jako ich najdoskonalsze dzieło, porównywane z największymi klasykami w karierze słynnej formacji, której początki sięgają roku 1981.

Na trzeci singel wybrano niedawno opublikowany numer "Everybody's Got A Plan". Towarzyszący mu wideoklip basista zespołu Frank Bello opisuje jako "wspaniałe przedstawienie dnia z życia Anthrax w trasie".

Anthrax w swoim żywiole. Co starano się przekazać w teledysku do singla "Everybody's Got A Plan"?

W teledysku "Everybody's Got A Plan" znalazły się m.in. ujęcia z niedawnego koncertu formacji w Portugalii, imprezy będącej zwieńczeniem europejskiej trasy u boku Iron Maiden. Koncert odbył się 7 lipca na słynnym piłkarskim Estádio da Luz w Lizbonie, obiekcie mogącym pomieścić ponad 64 tysiące widzów, na którym swoje domowe mecze rozgrywa stołeczna Benfica.

"'Everybody's Got A Plan' od początku był jednym z moich ulubionych utworów na 'Cursum Perficio'. Teledysk ukazuje zespół na i poza sceną w migawkach, które pasują do pędu samego utworu. Wers 'Każdy ma jakiś plan, póki nie dostanie w twarz' jest kapitalny i bardzo prawdziwy" - zauważa Charlie Benante, perkusista Anthrax, a od 2022 roku także koncertowy bębniarz Pantery.

"Zależało nam na tym, by uchwycić to, jak dobrze bawimy się na trasie. Taki był plan, który nie skończył się ciosem w twarz! Miłej zabawy przy oglądaniu, przyjaciele!" - dodał gitarzysta Scott Ian, jedna z najbardziej ikonicznych postaci amerykańskiej sceny metalowej.

Teledysk "Everybody's Got A Plan" Anthrax możecie zobaczyć poniżej:

Anthrax: Albumu "Cursum Perficio" w szczegółach. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że Scott Ian (gitara), Charlie Benante (perkusja), Frank Bello (bas), Joey Belladonna (wokal) i Jonathan Donais (gitara) już w maju ujawnili szczegóły "Cursum Perficio" - 12. albumu Anthrax, który obchodzi w tym roku 45. urodziny. Nowa płyta legendarnego przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (wraz z Metalliką, Slayerem i Megadeth) będzie pierwszym studyjnym longplayem kwintetu z Nowego Jorku od czasu wydanego ponad dekadę temu albumu "For All Kings".

Część nagrań oraz miks nowej płyty odbyły się w kalifornijskim Studio 606, którego właścicielem jest Dave Grohl. Produkcją "Cursum Perficio" zajął się ponownie Jay Ruston, kanadyjski fachowiec, z którym grupa współpracował przy powstawaniu dwóch poprzednich albumów.

Wyjaśnijmy, że tytuł "Cursum Perficio" to łacińska fraza oznaczająca "kończę bieg" lub "docieram do końca podróży", jej sens nie jest jednak bynajmniej kasandryczny, odnosząc się z reguły do niezłomności w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu.

"Tytuł 'Cursum Perficio' pasuje do Anthrax. Przypomina o tym, przez co musieliśmy przejść, by dotrzeć do miejsca, w którym płyta została ukończona" - podkreślał wcześniej Scott Ian, założyciel nowojorskiej legendy thrashu, która na początku czerwca była jedną z gwiazd Mystic Festivalu w Gdańsku.

Album "Cursum Perficio" ujrzy światło dzienne 18 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (w Europie) i wytwórni Magaforce. Materiał dostępny będzie w wersji CD (także w digipacku), cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy w aż ośmiu wariantach kolorystycznych.

Anthrax - szczegóły albumu "Cursum Perficio" (tracklista):

1. "Persistence Of Memory"

2. "The Long Goodbye"

3. "It's For The Kids"

4. "Everybody's Got A Plan"

5. "The Edge Of Perfection"

6. "Infectious"

7. "NYC93"

8. "Cursum Perficio"

9. "T.O.M.B"

10. "Watch It Go"

11. "My Victory".



