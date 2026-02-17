Na "Interwoven", piątej płycie kwartetu ze stanu Oregon, usłyszymy akustyczne wersje czterech kompozycji ("Djinn", "Devoid Of Light", "The Dark [Winter]" i "The Purging Fire") - po jednej z każdego poprzedniego longplaya zespołu. Niecodzienny materiał Amerykanów uzupełnią dwie akustyczne przeróbki: "Der Brandtaucher" z repertuaru cenionej luksemburskiej grupy Rome, oraz "Something In The Way" - utwór Nirvany z pomnikowego albumu "Nevermind" (1991 r.).

Uada przerabia Nirvanę. "Ciężar ponadczasowego smutku"

"Kiedy powstała Uada, ustanowiono pewną zasadę: żadnych coverów w ramach kształtowania całkowicie niezależnej tożsamości. Przy tym utworze pozwoliliśmy sobie nagiąć tę zasadę. Zwerbowanie wiolonczelisty (C.E. Browna) stworzyło niecodzienny sojusz - okazję do oddania hołdu jednej z najważniejszych regionalnych inspiracji mojej młodości. Choć trzymaliśmy się oryginalnej aranżacji, pozwoliliśmy, by nasza interpretacja nabrała własnego ponurego i lodowatego ciężaru - tego, który wybrzmiewa poprzez ponadczasowy smutek tej kompozycji" - o swojej wersji "Something In The Way" Nirvany powiedział Jake Superchi, grający na gitarze wokalista i lider formacji Uada (łac. nawiedzony).

Teledysk "Something In The Way" zakapturzonych blackmetalowców z Portland możecie zobaczyć poniżej:

Nowy album podopiecznych niemieckiej wytwórni Eisenwald wyprodukował (w tym miks) wspomniany założyciel formacji, masteringiem zaś zajął się rozchwytywany amerykański fachowiec Arthur Rizk (m.in. Cavalera Conspiracy, Imperial Triumphant, Power Trip, Blood Incantation). Okładkę "Interwoven" zaprojektował nadworny artysta sceny metalowej, belgijski grafik Kris Verwimp, z ktorym Uada współpracuje od wielu lat.

Materiał ujrzy światło dzienne 10 kwietnia i będzie dostępny w wersji CD (limitowany tzw. artbook), cyfrowo oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych. Nieco ponad dwa i pół miesiąca po premierze "Interwoven" melodyjni blackmetalowcy z USA ponownie odwiedzą nasz kraj.

Uada powraca do Polski. Co już wiemy o koncercie Amerykanów?

Przypomnijmy, że grupę Uada mogliśmy zobaczyć w Polsce w listopadzie 2024 roku na koncertach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Tym razem zespół z Portland wystąpi 28 czerwca w warszawskiej Hydrozagadce w ramach trasy pod szyldem "The Light Of Europa", na której Amerykanie świętować będą 10. rocznicę wydania debiutanckiej płyty "Devoid Of Light" (2006 r.), wykonując ją na scenie w całości. W przygotowywanej setliście ma się też znaleźć garść "starannie dobranych nawiedzonych hymnów".

Bilety na stołeczny koncert Uady - organizowany przez WiniaryBookings - dostępne są w cenie 125 zł (w tym 10 zł opłaty serwisowej).

Uada - kim są?

"Uada powstała w 2014 roku i już po dwóch latach zadebiutowała bardzo entuzjastycznie przyjętym albumem 'Devoid Of Light'. Swój mocno oparty na melodyjnym black metalu styl zespół z Portland rozwinął na kolejnych, wydanych przez wytwórnię Eisenwald, krążkach - 'Cult Of A Dying Sun" (2018 r.), 'Djinn' (2020 r.), oraz zamykającym na ten moment jego dyskografię 'Crepuscule Natura' (2023 r.) Amerykański kwartet ma na swoim koncie występy na największych metalowych festiwalach oraz trasy po całym świecie" - przypominają organizatorzy.

Aktualny skład formacji tworzą lider Jake Superchi (gitara rytmiczna / wokal), Nate Verschoor (bas), Rob Shaffer (gitara prowadząca) oraz Pierce Williams (perkusja).

Andrzej Piaseczny: Mam najlepszy czas w życiu INTERIA.PL