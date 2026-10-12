Informację o stanie zdrowia Amandy Somerville przekazał najpierw Sander Gommans, gitarzysta i współzałożyciel grupy After Forever, a prywatnie mąż Amerykanki.

Ponad miesiąc po diagnozie głos w mediach społecznościowych zabrała 47-letnia wokalistka.

"Chciałabym zwrócić się do was osobiście. Wielu z was już o tym słyszało - wieści rozeszły się szybciej, niż zdążyłam zareagować - i przepraszam, że dopiero teraz się odzywam. Ostatnie tygodnie to dla mnie nieustanny ciąg wizyt w szpitalu, badań obrazowych, biopsji i trudnych rozmów; potrzebowałam czasu, by zrozumieć, z czym się mierzymy, zanim zdołałam ubrać to w słowa. A mając pod opieką trzy małe córeczki, muszę być w stanie funkcjonować" - napisała.

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Amerykanka przekazała, że zdiagnozowany u niej glejak nie nadaje się do usunięcia operacyjnego.

"Stosowane leczenie ma jedynie na celu zyskanie czasu. Obecnie przechodzę radioterapię i chemioterapię tutaj, w Niemczech, a Sander Gommans towarzyszy mi na każdym kroku. Nie będę udawać, że sytuacja nie jest poważna. Bo jest. Jednak jestem pod opieką znakomitych lekarzy i wykorzystujemy wszelkie dostępne możliwości, w tym nowe metody leczenia, które dają nam realne powody do nadziei" - napisała Amanda Somerville.

Na koniec podziękowała fanom za okazane jej wsparcie w tych trudnych chwilach. "Na ten moment sama świadomość, że jesteście z nami, znaczy dla mnie wszystko" - podkreśliła.

Kim jest Amanda Somerville?

Pochodząca ze stanu Michigan Amanda Somerville od 1999 r. mieszka w Europie, przede wszystkim w Niemczech i Holandii. Jest profesjonalną nauczycielką śpiewu, z której usług korzystali m.in. Kamelot, Alice Cooper, Bonnie Tyler i Ian Gillan (Deep Purple).

Wokalistka przez lata związana była z europejską sceną metalową. Nagrywała solo, współpracowała z m.in. grupami Epica, Avantasia, Kamelot, Ayreon i Edguy.

Razem ze swoim przyszłym mężem Sanderem Gommansem występowała w jego pobocznym projekcie HDK. Amanda Somerville ma na koncie płyty projektu Kiske/Somerville (z wokalistą Michaelem Kiske z Helloween, Unisonic, Avantasia), Trillium i Exit Eden. W tym ostatnim zespole występowała w latach 2017-2023 razem z trzema metalowymi wokalistkami: Brazylijką Mariną La Torracą (Battle Beast, eks-Phantom Elite), Francuzką Clémentine Delauney (Visions of Atlantis, Temperance, eks-Serenity) i mającą niemieckie i amerykańskie korzenie Anną Brunner (League of Distortion).