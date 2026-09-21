Amanda Somerville ma złośliwego guza mózgu. "Jesteśmy w szoku"

"Mam do przekazania bardzo smutną wiadomość. Miłość mojego życia, matka moich trzech córek i moja piękna żona Amanda Somerville ma złośliwego i agresywnego guza mózgu. Jesteśmy w szoku, załamani i nie potrafię opisać wyzwań, z którymi mierzymy się teraz jako rodzina" - napisał w mediach społecznościowych Sander Gommans, gitarzysta i współzałożyciel holenderskiej grupy After Forever, który od 2014 r. jest mężem amerykańskiej wokalistki.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc, jaką otrzymujemy od rodziny i przyjaciół. (...) Proszę, bądźcie przy Amandzie i naszych dzieciach i pamiętajcie o nas" - dodał muzyk.

Kim jest Amanda Somerville?

Pochodząca ze stanu Michigan Amanda Somerville od 1999 r. mieszka w Europie, przede wszystkim w Niemczech i Holandii. Jest profesjonalną nauczycielką śpiewu, z której usług korzystali m.in. Kamelot, Alice Cooper, Bonnie Tyler i Ian Gillan (Deep Purple).

Wokalistka przez lata związana była z europejską sceną metalową. Nagrywała solo, współpracowała z m.in. grupami Epica, Avantasia, Kamelot, Ayreon i Edguy.

Razem ze swoim przyszłym mężem Sanderem Gommansem występowała w jego pobocznym projekcie HDK. Amanda Somerville ma na koncie płyty projektu Kiske/Somerville (z wokalistą Michaelem Kiske z Helloween, Unisonic, Avantasia), Trillium i Exit Eden. W tym ostatnim zespole występowała w latach 2017-2023 razem z trzema metalowymi wokalistkami: Brazylijką Mariną La Torracą (Battle Beast, eks-Phantom Elite), Francuzką Clémentine Delauney (Visions of Atlantis, Temperance, eks-Serenity) i mającą niemieckie i amerykańskie korzenie Anną Brunner (League of Distortion).