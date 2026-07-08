Zaplanowana na koniec roku trasa "OLD IRON BICEPS TOUR 2026" z udziałem Diving Stone objęła tylko cztery miasta: Katowice, Gdynię, Wrocław i Warszawę. To wywołało gorące emocje wśród fanów Acid Drinkers, którzy liczyli na znacznie więcej koncertów.

"Ladies and Gentlemen! Pod naszym ostatnim postem o nadchodzącej trasie 'Old Iron Biceps Tour' rozpętała się prawdziwa burza. Padło tam mnóstwo pytań, z których jedno niosło się najgłośniejszym echem: 'A GDZIE JEST KRAKÓW?!'. Wychodzimy naprzeciw Waszym żądaniom, ładujemy piece i dorzucamy dawno wyczekiwany, potężny koncert klubowy w Krakowie!" - ogłosili właśnie metalowcy z Poznania.

Acid Drinkers: Impreza w jaskini smoka

21 listopada w Klubie Studio odbędzie się koncert pod hasłem "Party in the Dragon's Den". "Szykujcie się na to, że ogień z paszczy Smoka Wawelskiego przy naszym nagłośnieniu to będzie zaledwie mała iskra!. Tego wieczoru wspierać nas będą chłopaki z Diving Stove, więc temperatura od samego początku przekroczy wszelkie normy!" - czytamy w ogłoszeniu.

Dodajmy, że legenda polskiego metalu szykuje się obecnie do festiwalowych występów. Po Jarocinie (16-19 lipca) przyjdzie czas na Męskie Granie, Rockowiznę i Cieszanów Festiwal.

Przypomnijmy, że Acid Drinkers wrócili w oryginalnym składzie w 2025 r. Tworzą go Titus (wokal, bas), Litza (gitara), Popcorn (gitara) i Ślimak (perkusja).

Każdy z muzyków poza macierzystą formacją spełnia się też w innych projektach. Titus rozwija działalność Titus' Tommy Gun (towarzyszą mu gitarzysta Iggy Gwadera, z którym przed laty współtworzył Anti Tank Nun, a także perkusista Mike Dolski, również w Orgasmatron i Moyra).

Litza gra także w grupach Luxtorpeda, Flapjack, 2Tm2,3 i Arka Noego, a Ślimak poza Flapcjackiem współtworzył również supergrupę Orkiestra Dorosłych Dzieci.

Ostatnią studyjną płytą Acid Drinkers pozostaje wydany w 2016 roku album "Peep Show".