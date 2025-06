"RADICAL METAL DEALERS ARE BACK!" - w ten sposób grupa Acid Drinkers ogłosiła pierwsze koncerty w ramach halowej trasy "Return of the Varran Tour" .

We wrześniu przypada 35. rocznica wydania debiutanckiego albumu "Are You a Rebel?". Z tego wydawnictwa pochodzą tak popularne do dziś nagrania, jak "I F... The Violence (I'm Sure I'm Right)" i "Barmy Army".