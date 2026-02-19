Na czele formacji rodem z Solingen (Nadrenia Północna-Westfalia) od samego początku stoi gitarzysta Wolf Hoffmann. Od 2009 r. wokalistą jest Amerykanin Mark Tornillo. Skład uzupełniają perkusista Christopher Williams (od 2015 r.) i mający najkrótszy staż - od 2019 r. - gitarzysta Philip Shouse i basista Martin Motnik.

Teraz heavymetalowcy ogłosili szczegóły europejskiej trasy "Half A Century Of Metal", na której razem z fanami świętować będą 50-lecie działalności. W jej ramach powrócą też do Polski - jedyny koncert w naszym kraju odbędzie się 9 grudnia w Arenie Gliwice.

Gośćmi specjalnymi na trasie będą Szwedzi z Dynazty i Brytyjczycy z Tailgunner.

Accept świętuje 50-lecie. "Nie możemy się doczekać"

"To niesamowite świętować 50-lecie Accept, a ta rocznicowa trasa po Europie czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Wsparcie ze strony naszych fanów przez dekady było ogromne i nie możemy się doczekać, aby zagrać te koncerty w tak wielu krajach i wspólnie świętować ten kamień milowy" - zapowiada Wolf Hoffmann.

Zespół ma w planach także specjalny album, na którym pojawią się m.in. na nowo nagrane klasyki z całej kariery, rzadkie utwory i gościnne występy.

W ciągu 50 lat działalności Accept wydał w sumie 17 albumów studyjnych. Status klasyków ma płyta "Balls to the Wall" (1983) nagrana z wokalistą Udo Dirkschneiderem. Wszystkie albumy po reaktywacji, już z Markiem Tornillo za mikrofonem, trafiały do Top 10 niemieckiej listy bestsellerów, począwszy od "Blood of the Nations" (2010) do ostatniego "Humanoid" (2024).

