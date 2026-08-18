Według zapowiedzi album "The Reign" ma być mocnym świadectwem artystycznej ewolucji ateńskiego zespołu, zawierając jednocześnie wszystkie kluczowe elementy, które od dekad definiują pojęcie death metalu: surową agresję, druzgocącą pracę gitarowych riffów oraz obezwładniająco duszną atmosferę.

Abyssus: Album "The Reign" w szczegółach. Co już wiemy o nowej płycie Greków?

Okładkę trzeciego longplaya Abyssus zaprojektował ponownie doskonale znany fanom muzyki metalowej, niemiecki artysta Andreas Marschall, którego prace zdobią nie tylko najważniejsze dokonania tuzów amerykańskiego death metalu na czele z Obituary i Immolation, ale i wielu innych gigantów z różnych metalowych scen, w tym m.in. Blind Guardian, In Flames, Dimmu Borgir, Sodom, Kreator, Hammerfall, Rage czy Running Wild. Nagrania odbyły się w studiu Unreal w Atenach.

Na pierwszej od ponad czterech lat płycie greckiej formacji nie zabrakło też gości. Są nimi trzej rodzimy muzycy: znany z Sacral Rage basista Chris Zoukas; Fotis Benardo, perkusista Nightfall i Nightrage, były bębniarz m.in. Septicflesh, Chaostar i Necromantii; oraz Konstantinos Foukarakis, koncertowy gitarzysta Rotting Christ.

Do sieci trafia już kompozycja "The Meaning Of Pain" - pierwsza zapowiedź trzeciej płyty Greków.

Abyssus ujawnia pierwszy utwór z nowego albumu. O czym opowiada singel "The Meaning Of Pain"?

"Był to pierwszy utwór skomponowany na nowy album, który w sposób naturalny stał się pomostem łączącym przeszłością z teraźniejszością. Słychać w nim istotę tego, jak brzmieliśmy wcześniej, a zarazem nowe elementy, określające nasz zespół obecnie" - o premierowym utworze "The Meaning Of Pain" mówi Konstantinos Analytis, wokalista i założyciel deathmetalowego kwintetu z Aten.

"Skoro jest to numer otwierający płytę, uznaliśmy go za doskonały wybór. Jego wybuchowy początek wyznacza kierunek od pierwszego dźwięku, wciągając słuchacza w podróż, która trwa przez całym album. Co do samego tekstu, 'The Meaning Of Pain' analizuje emocjonalny ciężar straty - czy to przez śmierć, czy rozłąkę - i blizn, które zostawia zdrada, niezależnie od tego, jak lub skąd się bierze. Zadany przez przyjaciela, wspólnika, kochanka czy nawet rodzinę, ból ów wiąże się z utratą zaufania, pozostawiając po sobie trwały ślad" - dodał frontman Abyssus.

Singla "The Meaning Of Pain" Abyssus możecie posłuchać poniżej:

Album "The Reign" ujrzy światło dzienne 23 października w barwach niemieckiej Fireflash Records, z którą greccy muzycy podpisani niedawno stosowne dokumenty. Materiał trafi na rynek w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.

Abyssus - kim są?

Zaliczany dziś do czołowych przedstawicieli greckiej sceny deathmetalowej, odchodzący właśnie 15. urodziny ateński Abyssus powstał w 2011 roku. Cztery lata później zespół wydał - nakładem hiszpańskiej wytwórni Memento Mori - debiutancki album "Into The Abyss", którego bardzo pozytywny odbiór wśród fanów gatunku zaowocował szeregiem koncertów u boku m.in. Possessed, Sinister, Suicidal Angels i Rotting Christ.

W 2022 roku na rynku pojawił się "Death Revival" - drugi longplay Greków, którego opublikowaniem zajęła się tym razem prężnie działająca w metalowym undergroundzie Transcending Obscurity Records z Indii. Album promowany był na koncertach w towarzystwie m.in. Asphyx, Tankard, Grave Digger i The Crown. Abyssus ma też w swoim muzycznym dorobku pięć EP-ek oraz imponującą liczbę aż siedmiu splitów.

Oldskulowy, acz nie wyzbyty własnej tożsamości styl grania grupy z Aten znajduje uznanie zwłaszcza wśród miłośników brzmienia gigantów florydzkiego death metalu z Obituary i Death, kultowego kalifornijskiego Autopsy, a także niderlandzkiego Asphyx czy nieodżałowanego Bolt Thrower z Wielkiej Brytanii.

Prócz wspomnianego wokalisty Konstantinosa Analytisa, aktualny skład Abyssus tworzą gitarzyści Panagiotis Gkourmpaliotis i Konstantinos Jajas, basista Manolis Skoularakos oraz perkusista George "Hellgrinder" Tsafos.

Abyssus - szczegóły albumu "The Reign" (tracklista):

1. "The Meaning Of Pain"

2. "Out Of Reach"

3. "Asphyxiation"

4. "Destined To Die"

5. "At Any Cost"

6. "The Path I Chose"

7. "The Prophecy"

8. "Killing Tendency"

9. "Await The Final Call"

10. "Trapped In Purgatory".

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