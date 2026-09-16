Abbath odwołał całą trasę koncertową. Decyzja padła miesiąc po incydencie na scenie

W krótkim komunikacie zespół Abbath zwrócił się do osób, których dotknie niespodziewana decyzja o rezygnacji z koncertowych zobowiązań: "Abbath podjął decyzję o odwołaniu wszystkich koncertów na 2026 rok. Szczerze przepraszamy fanów, festiwale i wszystkich, których to dotyczy. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie".

Koncert zakończony po kilku minutach

Informacja o odwołaniu trasy pojawiła się około miesiąca po nieudanym występie na festiwalu SaariHelvetti w Finlandii. 14 sierpnia Abbath rozpoczął koncert utworem "To War!", lecz set urwał się po mniej więcej dwóch minutach. Lider grupy rzucił gitarę na scenę i opuścił ją, kończąc występ.

Po zejściu muzyka perkusista Ukri Suvilehto wyjaśnił publiczności, że powodem przerwania koncertu były problemy zdrowotne wokalisty. Tę wersję potwierdzili również organizatorzy wydarzenia.

"Powiedzmy, że nie powinno nikogo dziwić, że nasz wokalista ma problemy zdrowotne. Bardzo nam przykro, że ten koncert został przerwany. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy" - mówił perkusista.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy koncert Abbatha zakończył się nagle. W 2019 roku grupa zagrała w Buenos Aires jedynie dwa utwory, po czym odwołała dalszą część zaplanowanej trasy po Ameryce Południowej. Niedługo później Eikemo otwarcie przyznał, że mierzy się z uzależnieniem i potrzebuje pomocy. Zaledwie rok później informował jednak, że udał się na odwyk i czuje się dobrze. Grupa nie potwierdziła na ten moment, co dokładnie przyczyniło się do podjęcia decyzji o odwołaniu tegorocznych występów.