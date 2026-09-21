95-letnia legenda stanęła przed mikrofonem. William Schatner zaskoczył fanów

Koncert odbył się 19 września i poprzedzał występ Shatnera na Riot Feście. Znany przede wszystkim z roli kapitana Jamesa T. Kirka w "Star Treku" aktor przygotował sześcioutworowy program. Obok trzech metalowych klasyków znalazły się w nim trzy kompozycje z nadchodzącego albumu "What the F Is Heavy Metal?".

Do internetu trafiły nagrania, na których Shatner wykonuje "Crazy Train" Ozzy'ego Osbourne'a, "Enter Sandman" Metalliki oraz "Ace of Spades" Motörheadu.

"Odkrywałem kosmos. Odkrywałem czas. Teraz odkrywam przester" - zapowiadał wcześniej w mediach społecznościowych.

Kto wystąpił z Williamem Shatnerem?

The *uckers tworzą muzycy mający doświadczenie na rockowej i metalowej scenie. Kierownikiem muzycznym zespołu jest gitarzysta Marcus Nand, współpracujący wcześniej m.in. z Mikiem Trampem i Candice Night.

Na drugiej gitarze gra Britt Lightning z Vixen, za bas odpowiada Phil Soussan, znany ze współpracy z Ozzym Osbourne'em i Billym Idolem, a skład uzupełnia perkusista Fred Aching z Kings of Thrash.

"Zawsze uważałem, że muzyka, podobnie jak kosmos, polega na odkrywaniu. Riot Fest jest miejscem, w którym może wydarzyć się wszystko. Przywozimy głośność, intensywność i kilka niespodzianek" - mówił Shatner przed występami w Chicago.

Aktor przyznał również, że dopiero podczas pracy nad nowym materiałem zaczął rozumieć fenomen ciężkiego grania.

"To energia, która przenika ciało i unosi człowieka. Heavy metal jest rytmem życia" - tłumaczył w rozmowie z "Billboardem".

Gwiazdy metalu na nowej płycie Williama Shatnera

"What the F Is Heavy Metal?" nie ma jeszcze daty premiery. Wiadomo natomiast, że Shatner zaprosił do nagrań muzyków związanych z najważniejszymi zespołami rockowej i metalowej sceny.

Na płycie pojawią się Brian May z Queen, Tony Iommi z Black Sabbath, Rob Halford z Judas Priest, były perkusista Slayera Dave Lombardo oraz John Moyer z Disturbed. W projekcie uczestniczą także Mikkey Dee, Vinny Appice i Carmine Appice.

Nie będzie to pierwsze muzyczne wydawnictwo Shatnera. Wcześniej nagrywał płyty rockowe, bluesowe, country i świąteczne, najczęściej wykorzystując charakterystyczną melorecytację. W 2004 roku wydał album "Has Been", przygotowany wspólnie z Benem Foldsem i grupą zaproszonych gości.

William Shatner zagra na Coachelli?

Występy w Chicago mogą nie być końcem koncertowej działalności The *uckers. Podczas rozmowy z CNN Shatner wspomniał o zaplanowanym na wiosnę 30-minutowym występie na festiwalu "na pustyni". Jego córka Melanie doprecyzowała, że chodzi o Coachellę 2027.

Organizatorzy festiwalu nie potwierdzili dotąd udziału aktora w przyszłorocznej edycji.