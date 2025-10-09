Na początku lat 90. Slayer cieszyli się już silną pozycją na scenie thrash metalowej. Mieli za sobą kultowe "Show No Mercy", "Hell Awaits" oraz świetnie przyjęte i wyprodukowane we współpracy z Rickiem Rubinem "Reign in Blood" i "South of Heaven". Fani nie mogli narzekać na brak różnorodności w katalogu grupy, która choć z każdym następnym krążkiem nieco zwalniała tempo, wciąż utrzymywała wysoki poziom i ciężar.

Oczekiwania fanów jednak stale rosły, a zespół potrzebował przygotować materiał będący złotym środkiem pomiędzy szybkim graniem, a gęstymi jak smoła riffami.

Jak powstał album "Seasons in the Abyss"?

Pracę nad nową płytą Slayer (jeszcze w składzie Tom Araya, Jeff Hanneman, Kerry King, Dave Lombardo) rozpoczęli tuż po zakończeniu trasy koncertowej. Większość tekstów opierała się na tematyce eksplorowanej przy okazji poprzednich wydawnictw. Zespół miał jednak do tego dobry powód.

W rozmowie z Jonem Wiederhornem z 1994 roku, gitarzysta Kerry King przyznał, że zależało im na tym, by zachować esencję tego, czym jest Slayer: "Myślę, że chcieliśmy po prostu dalej być Slayerem. Jest wiele zespołów, które zbudowały kariery kopiując to, co my zrobiliśmy i chcieliśmy pokazać wszystkim, że nadal potrafimy robić to lepiej".

Do studia muzycy Hit City West w Los Angeles muzycy weszli pierwszy raz w marcu 1990 roku. Przez następne cztery miesiące artyści współpracowali z legendarnym producentem Rickiem Rubinem, który pomagał im również w tworzeniu dwóch poprzednich krążków. za większość tekstów odpowiadali Kerry King i Tom Araya, z kolei za kompozycjami muzycznymi zajmował się głównie Jeff Hanneman. Niemniej jednak "Seasons in the Abyss" było dziełem wspólnym: "Trochę więcej współpracowaliśmy wtedy przy różnych rzeczach. Pracowałam z Kerrym nad 'Expendable Youth'. Jeff, Kerry i ja wspólnie napisaliśmy 'War Ensemble'. Wiedzieliśmy, że mamy świetne kawałki i chcieliśmy, żeby teksty były równie mocne" - tłumaczył Araya.

Nie obyło się także bez wesołych wpadek. Zespół nie eksperymentował zbyt wiele ze swoim brzmieniem, ponieważ już wtedy było ono wystarczająco charakterystyczne i lubiane przez fanów. Za sprawą przypadku wokale w utworze "Temptation" nabrały jednak zupełnie innego charakteru. Pod naciskiem Kerry'ego Kinga, Tom Araya nagrał jeszcze jedno podejście "na zapas". Później Rick Rubin przypadkiem odtworzył numer z dwiema ścieżkami nałożonymi na siebie, co spodobało się muzykom i zostało zachowane w finalnej wersji kawałka.

"Seasons in the Abyss" odniosło spory sukces komercyjny. Płyta trafiła na 40. miejsce listy Billboard, co w tamtym czasie było ich rekordową pozycją. Dodatkowo, w kwietniu 1993 roku krążek pokrył się złotem. 35 lat po premierze materiał wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony fanów. Podczas ostatniego koncertu Slayera w Polsce w 2019 roku, najwięcej utworów usłyszeć mogliśmy właśnie z "Seasons in the Abyss" ("Blood Red", "Born of Fire", "Dead Skin Mask", "Seasons in the Abyss" oraz "War Ensemble").

