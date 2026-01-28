"Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że 2 maja na scenie tegorocznej 3-Majówki we Wrocławiu zamelduje się niekwestionowany król pirackiego metalu - zespół Alestorm! Przygotujcie się na solidną dawkę epickich riffów, rumu i szalonych opowieści z siedmiu mórz" - czytamy w ogłoszeniu.

Ekipa ze Szkocji już za sprawą debiutanckiego albumu "Captain Morgan's Revenge" (2008) znalazła miejsce na metalowej scenie, koncertując u boku Sabaton, Dragonforce czy Turisas, pojawiając się na scenach najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych jak Wacken Open Air, Bloodstock oraz Graspop Metal Meeting.

W swojej twórczości piracka ekipa z Perth łączy folk metal z power metalem. Dotychczasowy dorobek Alestorm zamyka ósma płyta "The Thunderfist Chronicles" z czerwca 2025 r.

3-Majówka 2026 we Wrocławiu - kto zagra?

Swój udział w 3-Majówce (w dniach 1-3 maja) na terenach Pergoli w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia potwierdzili już: The Exploited (legenda punk rocka), Kosheen (brytyjska gwiazda muzyki elektronicznej), Enej & Bum Bum Orkestar z projektem "Enej po Bałkańsku", Spięty (solowy projekt lidera zespołu Lao Che), Mery Spolsky, indie-rockowy duet Lordofon, Lej Mi Pół, John Porter z kultowym albumem "Helicopters" (45-lecie premiery) oraz grupa Perfect & Łukasz Drapała. Przez swoją trasę w Ameryce Północnej występ we Wrocławiu odwołała Apocalyptica.

