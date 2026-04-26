Przypomnijmy, że w 17. edycji "Mam talent" uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska (w jury od samego początku), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku), Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji) i wracający do programu Agustin Egurrola (w jury od szóstej do dwunastej edycji, lata 2013-2019).

Po odcinkach castingowych jurorzy wybrali półfinalistów - w tym gronie znaleźli się także zdobywcy złotych przycisków od czwórki jurorów oraz duetu prowadzących (Jan Pirowski i Paulina Krupińska-Bułecka).

"Mam talent": Kto awansował do finału?

W sobotnim półfinale na żywo na scenie zaprezentowało się 10 uczestników. Jako pierwszy awans niezwykłym pokazem wywalczył sobie mentalista KX.

W odcinku pojawił się też Kaczorex, który w drugiej edycji "Mam talent" (2009) zajął w finale 4. miejsce. Po 17 latach powrócił do programu, tym razem imponując widowiskowym pokazem poppingu do muzyki klasycznej granej przez orkiestrę na żywo. Jurorzy nie mieli wątpliwości - zdecydowali się uruchomić Platynowy przycisk, który dał Kaczorexowi awans do finału bez względu na wynik głosowania widzów.

O ostatnie miejsce w dogrywce rywalizowali taneczna ekipa DanceCap Academy oraz 10-letnia wokalistka Nina Żubrowska Mestre, która sięgnęła po "Hymne a l'amour" Edith Piaf. Jurorzy nagrodzili śpiewającą dziewczynkę owacją na stojąco, jednak wśród internautów nie brakowało głosów, że "Mam talent" nie powinien być programem dla dzieci.

"Dajcie jej spokój, ma talent, ale ma jeszcze czas na zrobienie kariery", "Kto małemu dziecku każe śpiewać taką piosenkę? Zupełnie to nie pasuje do tej dziewczynki" - komentowali oburzeni widzowie.

Tymczasem dla Niny wybór klasyka piosenki francuskiej nie jest czymś niespodziewanym - jej tata (operator filmowy) mieszka w Montpellier i jest Francuzem. 10-latka z powodzeniem brała też udział w kilku konkursach piosenki francuskiej.

Przypomnijmy, że Nina Żubrowska Mestre w półfinałach "Mam talent" znalazła się jako laureatka Złotego przycisku od Julii Wieniawy. W dogrywce na 10-latkę swój głos oddało aż troje jurorów (Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop), na DanceCap Academy zagłosował tylko Agustin Egurrola.

