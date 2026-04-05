Ten występ podzielił widzów "Mam talent!". "Żenujące" kontra "świetne"

Siódmy odcinek programu "Mam talent!" dostarczył widzom telewizji TVN potężnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Oprócz zaskakujących zaręczyn i historycznego użycia złotego przycisku, ogromne poruszenie wywołał jeden z występów artystycznych. To właśnie po nim w internecie rozpętała się burza, celem krytyki internautów stał się juror Agustin Egurrola oraz zespół IKARVS.

Kontrowersyjny performance na scenie

Występ duetu IKARVS wywołał dyskusję wśród jurorów, jak i widzów. Specyficzna estetyka i nietypowa aranżacja muzyczna mocno zdezorientowała jurorów, a na twarzy Agustina Egurroli wyraźnie malował się grymas niezrozumienia i zniesmaczenia.

Po emisji odcinka w mediach społecznościowych stacji zawrzało. Pod udostępnionymi fragmentami występu zespołu błyskawicznie zaczęły pojawiać się komentarze. Część widzów otwarcie przyznała, że nie trafia do nich tego typu twórczość: "To jak by zjeść słoik z ogórkami i popić mlekiem", "Jak dla mnie żenujące nic z tego nie zrozumiałem", "Gdzie ta gitara bo jej nie słyszę?".

Nie brakowało jednak słów uznania i krytyki wobec Agustina Egurroli, który, jak twierdzą widzowie, nie zrozumiał do końca występu: "Augustin nie rozumie sztuki performance...", "Bardzo wysoki poziom aesthetic IKARVS niedostępny jeszcze części Jury", "Ale to jest dobre!!", "Świetne!", "You're the best a Agustin musi wyczilować" - czytamy.

Odcinek pełen skrajnych emocji

Występ zespołu IKARVS nie był jedynym momentem, który zapadnie widzom w pamięć. W tym samym odcinku na scenie doszło do oświadczyn, co wywołało uśmiech na twarzach Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej, ale spotkało się z niezwykle dosadnym podsumowaniem ze strony Julii Wieniawy. Jakby tego było mało, tuż przed startem programów na żywo, jurorzy zdecydowali się na bezprecedensowy krok, łamiąc zasady i wspólnie używając złotego przycisku!

Dawid Kwiatkowski pojechał do domu uczestniczek "MBTM". Ten występ nie przejdzie bez echa Polsat Promocja