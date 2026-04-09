Ruszają odcinki na żywo "Mam Talent!". Widzowie zdecydują, kto zgarnie 300 tysięcy złotych

Ostatni odcinek castingowy przyniósł widzom niespodziewany zwrot akcji. Jury postanowiło nagrodzić dodatkowym złotym przyciskiem Joannę Kubicką. Ta niepozorna uczestniczka na co dzień łączy dwa zupełnie różne światy. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, a zawodowo pracuje jako analityk w korporacji. Jednak jej prawdziwą pasją są ekstremalne akrobacje. Joanna wieczorami prowadzi zajęcia z akrobatyki powietrznej na szarfach i kołach.

Co ciekawe, swoją przygodę z ruchem zaczęła dość późno - amatorski balet i taniec współczesny odkryła w wieku 26 lat, a treningi "aerial" rozpoczęła jako trzydziestolatka. Jej najnowszym, mrożącym krew w żyłach hobby jest "hair hang", czyli wiszenie na własnych włosach. To właśnie ten talent zapewnił jej bilet prosto do odcinków na żywo.

Czas na starcie najlepszych. W puli 300 tysięcy złotych!

Po burzliwych obradach jurorzy wybrali grono półfinalistów, do których dołączyli wszyscy zdobywcy złotych przycisków. Teraz nowa edycja wkracza w najbardziej ekscytującą fazę - odcinki na żywo. Od tego momentu to nie jury, a widzowie przejmą pałeczkę! Przed nami cztery półfinały, z których wyłonionych zostanie łącznie ośmiu finalistów (po dwóch z każdego odcinka). Dodatkowo, stawkę uzupełni zdobywca Dzikiej Karty - uczestnik lub zespół z największą liczbą głosów spośród tych, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce. Walka toczy się o naprawdę wysoką stawkę - zwycięzca zgarnie przepustkę do wielkiej kariery oraz czek na 300 tysięcy złotych!

Pierwsze starcie na żywo zobaczymy już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 19:45 na antenie TVN (program dostępny jest również w Playerze i na platformie HBO Max).

Półfinał "Mam talent!": kto wystąpi?

Wśród półfinalistów 17. edycji "Mam talent!" znaleźli się: Ancymony, Anna Dell'art, Karolina Łobacz, Miłosz Jaskuła, Piotr Iwanicki i Pati Alen, Scorpion Dance Team, Sebastian Rąpel, Wiktoria Odrobina, Angelika Kocur Bubble show, BDS Cheerleaders, Enishi, Filip Suliński, Maciej Pałatyński, Marcel Kotuła, Marta Dębska, Michał Kandefer, Milena Tesarska, Benitta Zakshewska, Benjamin Akbari, Carl Marah, DanceCap Academy, Gum.Bas,Kaczorex, KX, Skillart Senior, Chair, Ksawery Podgórski, Margeryta Reznik, Maria Rozbicka, Michał Murawski, Munashé, Young Generation, Zaza Team.

Oraz zdobywcy złotego przycisku: Marcelina Runewicz, Nina Żubrowska-Mestre, Ilja Med, Luna Plena, Joanna Kubicka Mira-Art, Maksymilian Rąpel, Liza i Dina Dinkalife.

