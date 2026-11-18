Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon programu "Mam Talent", emitowanego przez TVN. "Kamery poszły w ruch, a przed jurorami staje pierwsza grupa śmiałków" - informuje produkcja, ogłaszając rozpoczęcie nagrań do 18. edycji. Premierowe odcinki mają pojawić się na telewizyjnej antenie wiosną 2027 r.

W minionej odsłonie formatu umiejętności uczestników oceniali: Agnieszka Chylińska związana z programem od początku, Marcin Prokop w pierwszych sezonach występujący w roli prowadzącego, powracający Agustin Egurrola oraz Julia Wieniawa. Ostatnia z wymienionych dołączyła do składu jury w 2024 r., debiutując w ramach 15. edycji.

Julia Wieniawa pożegnała się z "Mam talent". Widzowie wciąż czekali na ogłoszenie jej zastępstwa

Jak poinformowano już kilka miesięcy temu - w jury 18. edycji "Mam talent" nastąpią zmiany. Julia Wieniawa ogłosiła bowiem koniec swojej przygody z programem TVN-u.

"To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil (...) W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną" - żegnała się z widzami aktorka. Niedługo później okazało się, że postanowiła spróbować swoich sił u konkurencji. Obecnie ocenia popisy uczestników "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie.

Produkcja ujawniła skład jury 18. edycji "Mam talent"! Występy oceniać będzie trzech ekspertów. "A myślałem, że będzie czwarty juror"

Wciąż nie wiadomo było natomiast, kto zastąpi 27-latkę w składzie jurorskim. Teraz produkcja "Mam talent" uchyliła rąbka tajemnicy, umieszczając w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z planu. Widać na nim, że uczestników wiosennej edycji oceniać będzie nie czworo, a trzech ekspertów - doskonale znani widzom Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Agustin Egurrola. Co na to fani talent-show?

"Czy będzie czwarty juror?", "A Wieniawy nie będzie?", "Gdzie Wieniawa? Błagam, nie", "A myślałem, że będzie czwarty juror, a w szczególności jurorka. Mam nadzieję, że za rok dacie czwartą osobę w jury, bo ten klimat był tak interesujący, że mocno mnie zadowolił i zainteresował" - czytamy w komentarzach. Wyraźnie widać, że spora część oglądających liczyła na zastępstwo lub powrót Wieniawy. Okazuje się jednak, że będą zmuszeni zadowolić się nieco okrojonym składem przyszłego sezonu.

"Super ekipa!", "Najlepsze trio", "Co za trójkąt!" - piszą z kolei fani show TVN-u, którzy entuzjastycznie podeszli do ujawnienia składu jury.