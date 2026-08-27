W USA trwa obecnie 21. edycja programu "Mam talent". Występy uczestników oceniają Simon Cowell, Mel B (wokalistka Spice Girls), aktorka Sofia Vergara i kanadyjski komik Howie Mandel. Show cieszy się ogromną popularnością, przyciągając przed telewizory średnio po 4-5 mln widzów.

Obecnie trwają ćwierćfinały, w których jurorzy mają do dyspozycji dodatkowe Złote Przyciski, dające bezpośredni awans do odcinków na żywo (wcześniej każdy z nich wykorzystał ten przycisk podczas eliminacji).

Zdaniem wielu obserwatorów i internautów na zdecydowaną faworytkę do wygranej wyrasta 16-letnia wokalistka i gitarzystka Nene Royal. Pod tym pseudonimem na scenie występuje pochodząca z Phuket w Tajlandii Rattikarn Amloy.

Nastolatka w imponującym stylu zdobyła właśnie Złoty Przycisk od Mel B za sprawą porywającego występu w przeboju "Black Hole Sun" grupy Soundgarden. Nagranie w ciągu doby zanotowało ponad 4,4 mln odsłon, stając się internetowym viralem.

Nene Royal idzie po wygraną w "Mam talent". "Nie powinienem tego mówić"

"Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale NBC powinno dać jej ten milion i to natychmiast" - skomentował Howie Mandel. Dodajmy, że nagroda w programie wynosi właśnie milion dolarów.

Sofia Vergara podkreśliła, że Nene ma realne szanse na wygraną. "Wszyscy na ulicach mnie o ciebie pytają. Myślę, że możesz wygrać".

Dodajmy, że castingowy występ Nene Royal w "Mam talent" ("Zombie" z repertuaru The Cranberries) cieszy się największą popularnością z wszystkich uczestników pierwszego etapu (ponad 7,3 mln w ciągu miesiąca). Szacuje się, że na nagranie zanotowało ponad 100 mln odsłon w mediach społecznościowych.

Na fali sukcesu za Oceanem nastolatka została zaproszona do siedziby rządu przez premiera Tajlandii Anutina Charnvirakula. Władze ogłosiły, że będą finansowo wspierać Nene Royal podczas jej występów w USA, a także rozważają ogłoszenie nastolatki ambasadorką do promocji turystyki.