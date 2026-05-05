W ostatnim półfinale emocje w "Mam Talent!" sięgały zenitu. Czwarty odcinek na żywo był ostatnią szansą na zapewnienie sobie miejsca w wielkim finale. Najwięcej głosów widzów tym razem zdobyła grupa Young Generation - pochodzący z Sosnowca zespół taneczny działa od 8 lat i ma już na koncie wiele sukcesów.

Taneczne emocje na najwyższym poziomie zafundowała widzom również Margaryta Reznik. 7-letnia tancerka oczarowała publiczność oraz jury swoim energetycznym występem, tym samym zapewniając sobie miejsce w finale.

Do puli Dzikiej Karty trafił chór Luna Plena, który głosami widzów wygrał rywalizację z poprzednimi uczestnikami, którzy zajęli trzecie miejsca w odcinkach na żywo.

Już w najbliższą sobotę, 9 maja br., wielki finał 17. edycji programu "Mam Talent!". O uznanie publiczności, a także czek na niebagatelną kwotę powalczą najlepsi uczestnicy tej edycji. Komu uda się zdobyć przepustkę do wielkiej kariery oraz 300 tysięcy złotych?

Wielki finał 17. edycji "Mam Talent!" odbędzie się w sobotę, 9. maja o godzinie 19:45. Program oglądać można na antenie TVN, a także w Playerze oraz na platformie HBO Max.

