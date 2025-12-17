"Mam talent" nadawany jest od 2008 r. Pierwsze 14 edycji emitowano na antenie TVN-u co roku jesienią (z przerwą na pandemiczny rok 2020). Od 15. edycji przeniesiono emisję na wiosnę.

Wiadomo już, że najnowsza, 17. odsłona pojawi się wiosną 2026 r. Wcześniej ujawniono, że w roli współprowadzącej zadebiutuje znana z "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska, żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera Zakopower i jurora "Must Be The Music" w Polsacie. Pojawi się ona u boku Jana Pirowskiego, zastępując Agnieszkę Woźniak-Starak.

"Mam talent" z nowym jurorem

Na profilu show TVN-u pojawiło się krótkie nagranie pokazujące sylwetkę osoby idącej korytarzem. "W nowej edycji 'Mam talent czeka na Was ogromna niespodzianka" - czytamy.

W komentarzach fani spekulują na temat tego, co szykują twórcy. Wielu wskazuje na Agustina Egurrolę, czyli jurora "Mam talent" od szóstej do dwunastej edycji (2013-2019). Po rozstaniu z TVN-em przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance". Później był też szefem jury w "You Can Dance - Nowa Generacja", który spadł z anteny po dwóch edycjach.

Pudelek podał, że Agustin Egurrola powraca do "Mam talent" jako czwarty juror - dołączy do Agnieszki Chylińskiej (w jury od samego początku), Marcina Prokopa (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku) i Julii Wieniawy (w jury od 15. edycji).

"Dyskusje na ten temat były długie. Postawiono w końcu na kogoś, kto można powiedzieć, że zjadł zęby na jurorowaniu i zna ten program od podszewki. Czwartym jurorem 'Mam talent' został Agustin Egurrola. Negocjacje z nim nie były trudne, bo on bardzo chciał wrócić do telewizji. Gościnnie pojawi się w roli Mikołaja w odcinku świątecznym, który będzie emitowany na Boże Narodzenie, a na stałe widzowie zobaczą go na ekranie od marca" - mówi Pudelkowi osoba z produkcji.

