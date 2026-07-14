Julia Wieniawa oficjalnie potwierdza odejście z "Mam Talent". "Zostałam wywołana do tablicy"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Po nieoficjalnych informacjach o rozstaniu Julii Wieniawa z fotelem jurorki w programie "Mam Talent" nadeszło potwierdzenie z ust samej zainteresowanej. "Wygląda na to, że zostałam trochę wywołana do tablicy, więc czas powiedzieć to także od siebie" - napisała w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa na scenie w czarnej sukni z mikrofonem, w tle duże czerwone usta na ekranie.
Julia Wieniawa potwierdziła rozstanie z programem "Mam talent"Pawel WodzynskiEast News

Julia Wieniawa została jurorką w programie "Mam talent" w 2024 r. - po raz pierwszy pojawiła się w 15. edycji. Był to także debiut w tej roli dotychczasowego prowadzącego - Marcina Prokopa. Skład jury uzupełniała Agnieszka Chylińska, która ocenia uczestników od samego początku.

W ostatniej jak do tej pory, 17. edycji pojawił się czwarty juror - Agustin Egurrola, który pełnił tę funkcję wcześniej w latach 2013-2019 (od szóstej do dwunastej edycji).

Julia Wieniawa odchodzi z "Mam talent". Jest oficjalne potwierdzenie

W plotkarskich mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że przygoda Wieniawy z programem TVN-u właśnie dobiega końca. Przedstawicielka i jednocześnie matka gwiazdy, Marta Wieniawa, zapytana o telewizyjną przyszłość córki, nie zdementowała tych doniesień.

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Teraz nadeszło oficjalne potwierdzenie ze strony samej Julii Wieniawy.

"Wygląda na to, że zostałam trochę wywołana do tablicy, więc czas powiedzieć to także od siebie. Tak, po trzech sezonach kończę swoją przygodę z 'Mam Talent'. To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil" - napisała wokalistka i aktorka.

"Dziękuję widzom za to, że byliście z nami przez ten czas. Dziękuję wszystkim uczestnikom za odwagę i serce, które zostawiali na tej scenie. I dziękuję całej ekipie - przed kamerą i za kulisami - za wspólnie spędzone sezony. W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną" - dodała Wieniawa, dziękując za przygodę z programem.

Najwięcej emocji wśród internautów wzbudziło ostatnie zdanie: "Do zobaczenia". Nie brak spekulacji, że wkrótce zobaczymy ją w Polsacie. W ostatnim czasie wystąpiła w finale "Tańca z gwiazdami" i podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie.

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