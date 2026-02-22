Burza w sieci po występie w "Mam talent!". "To było żenujące"

Kolejny sezon "Mam talent!" dopiero się rozpoczął, a zdania internautów już mocno się podzieliły. Co takiego wydarzyło się w pierwszym odcinku 17. edycji talent show?

Trzyosobowy skład jurorów podczas programu rozrywkowego, po lewej kobieta śmiejąca się i zasłaniająca usta dłonią, po środku kobieta odchylająca się na krześle w geście rozbawienia, po prawej mężczyzna śmiejący się z głową odchyloną do tyłu, w tle wido...
"Mam talent!"Instagram @mamtalent_tvnmateriał zewnętrzny

Przypomnijmy, że w 17. edycji "Mam talent!" w roli jurorów oglądamy ponownie Marcina Prokopa, Agnieszkę Chylińską i Julię Wieniawę. Po siedmiu latach do programu powrócił również Agustin Egurrola. W roli prowadzącej show u boku Jana Pirowskiego zadebiutowała Paulina Krupińska. Pierwszy odcinek wzbudził ogromne emocje i wywołał liczne dyskusje w mediach społecznościowch.

Ten występ nie spodobał się Julii Wieniawie. Co na to internauci?

Na scenie pojawiła się w pewnym momencie grupa wrestlerów pochodząca z Warszawy. Zaprezentowali oni profesjonalną walkę i mimo sporego zaskoczenia ze strony jurorów, występ odebrany został głównie pozytywnie. Julia Wieniawa jako jedyna nie była przekonana co do zaprezentowanego show i zagłosowała przeciwko dalszemu awansowi w programie.

"Ja nadal nie wiem, co tu się wydarzyło. Zupełnie tego nie rozumiem. Nie jestem fanką przemocy i dla mnie to było karykaturalne. Aktorsko tu nic się nie zgadzało. I to jest tyle, co na ten temat powiem" - wyjaśniła.

Balans głosów jurorów wynosił 3:1, w związku z czym wrestlerzy przeszli do kolejnego etapu, co wywołało w sieci ogromną burzę. Internauci jasno dali do zrozumienia, że nie zgadzają się z decyzją jury.

"Skandaliczny występ, nie mający nic wspólnego z ideą programu", "Beznadzieja... co to ma być...", "Co to w ogóle miało być, nie mam pytań, jak takie 'talenty' przechodzą", "To było żenujące. Brawo dla Julii Wieniawy za głos rozsądku" - czytamy.

