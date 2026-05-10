Burza w sieci po finale "Mam talent!". "Nigdy więcej nie będę tego oglądać"
Wielki finał 17. edycji "Mam talent!" wywołał prawdziwą burzę w sieci. Decyzja widzów, którzy przyznali zwycięstwo Lizie i jej psu Dinie, podzieliła internautów, a komentarze po ogłoszeniu wyników pokazują, że emocje sięgnęły zenitu.
Widzowie "Mam talent!" zdecydowali, że program wygrał duet Liza i Dina - właścicielka oraz jej pies, który wykonywał z nią dopracowane układy na scenie. W nagrodę zwyciężczynie otrzymały 300 tys. zł, pokonując innych faworytów finału, w tym m.in. tancerza Kaczorexa i grupę KX. Podczas finału jurorzy - Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agustin Egurrola - nie kryli wzruszenia, komentując występy uczestników i ich drogę do ostatniego odcinka.
W sieci zawrzało po finale "Mam talent!"
Chwilę po ogłoszeniu wyników media społecznościowe zalała fala komentarzy dotyczących zwycięstwa duetu. Wielu widzów otwarcie pisało, że liczyło na wygraną innych uczestników, zwłaszcza wokalistów i tancerzy, których uznawano za głównych kandydatów do tytułu.
Pod postem ogłaszającym zwycięzcę na oficjalnym profilu programu na Facebooku, pojawiły się ostre komentarze: "Cyrk... Kaczorex był niekwestionowanym mistrzem...", "Nigdy więcej nie będę tego oglądać", "Poziom żenady osiągnięty", Dziewczynka śpiewająca po francusku bądź chłopak z jo-jo to jest talent, oni zasługiwali na wygraną, a wygrał kto??? Pies..." - czytamy.
Nie brakowało jednak także komentarzy w obronie zwyciężczyń. Internauci zwracali uwagę, że występ Lizy i Diny to efekt ogromnej pracy, treningów oraz wyjątkowej relacji między człowiekiem a zwierzęciem, co idealnie wpisuje się w formułę programu, który od lat nagradza nietypowe talenty: "Ktoś, kto krytykuje, niech chociaż nauczy psa podać łapę (...) Ogromna praca i ogromna zasłużona wygrana".
Dyskusja o zasadach programu
Finał dołożył cegiełkę do dyskusji o zasadach w popularnym show. W komentarzach pojawiały się pytania, czy w jednym konkursie powinny rywalizować ze sobą tak różne dziedziny jak śpiew, taniec, akrobatyka czy występy ze zwierzętami: "Jak można porównywać talent tancerzy lub śpiewanie do wyuczonej tresury psa. To jakiś absurd", "Wygrał nie talent tylko tresura...".