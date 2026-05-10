Burza w sieci po finale "Mam talent!". "Nigdy więcej nie będę tego oglądać"

Widzowie "Mam talent!" zdecydowali, że program wygrał duet Liza i Dina - właścicielka oraz jej pies, który wykonywał z nią dopracowane układy na scenie. W nagrodę zwyciężczynie otrzymały 300 tys. zł, pokonując innych faworytów finału, w tym m.in. tancerza Kaczorexa i grupę KX. Podczas finału jurorzy - Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agustin Egurrola - nie kryli wzruszenia, komentując występy uczestników i ich drogę do ostatniego odcinka.

W sieci zawrzało po finale "Mam talent!"

Chwilę po ogłoszeniu wyników media społecznościowe zalała fala komentarzy dotyczących zwycięstwa duetu. Wielu widzów otwarcie pisało, że liczyło na wygraną innych uczestników, zwłaszcza wokalistów i tancerzy, których uznawano za głównych kandydatów do tytułu.

Pod postem ogłaszającym zwycięzcę na oficjalnym profilu programu na Facebooku, pojawiły się ostre komentarze: "Cyrk... Kaczorex był niekwestionowanym mistrzem...", "Nigdy więcej nie będę tego oglądać", "Poziom żenady osiągnięty", Dziewczynka śpiewająca po francusku bądź chłopak z jo-jo to jest talent, oni zasługiwali na wygraną, a wygrał kto??? Pies..." - czytamy.

Nie brakowało jednak także komentarzy w obronie zwyciężczyń. Internauci zwracali uwagę, że występ Lizy i Diny to efekt ogromnej pracy, treningów oraz wyjątkowej relacji między człowiekiem a zwierzęciem, co idealnie wpisuje się w formułę programu, który od lat nagradza nietypowe talenty: "Ktoś, kto krytykuje, niech chociaż nauczy psa podać łapę (...) Ogromna praca i ogromna zasłużona wygrana".

Dyskusja o zasadach programu

Finał dołożył cegiełkę do dyskusji o zasadach w popularnym show. W komentarzach pojawiały się pytania, czy w jednym konkursie powinny rywalizować ze sobą tak różne dziedziny jak śpiew, taniec, akrobatyka czy występy ze zwierzętami: "Jak można porównywać talent tancerzy lub śpiewanie do wyuczonej tresury psa. To jakiś absurd", "Wygrał nie talent tylko tresura...".

Ten występ przejdzie do historii "The Voice Kids". Antosia Grobelna robi furorę TVP