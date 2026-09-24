W 21. edycji amerykańskiego "Mam talent" występy uczestników oceniali Simon Cowell, Mel B (wokalistka Spice Girls), aktorka Sofia Vergara i kanadyjski komik Howie Mandel. Show cieszy się ogromną popularnością, przyciągając przed telewizory średnio po 4-5 mln widzów.

Od początku furorę w programie robiła 16-letnia wokalistka i gitarzystka Nene Royal. Pod tym pseudonimem na scenie występuje pochodząca z Phuket w Tajlandii Rattikarn Amloy.

Jej castingowy występ ("Zombie" z repertuaru The Cranberries) cieszył się największą popularnością spośród wszystkich uczestników pierwszego etapu (ponad 7,3 mln w ciągu miesiąca). Szacuje się, że nagranie zanotowało ponad 100 mln odsłon w mediach społecznościowych.

Nene Royal podbiła "Mam talent" w USA

Nastolatka przeszła jak burza przez kolejne etapy, a awans do odcinków na żywo dał jej Złoty Przycisk od Mel B ("Black Hole Sun" grupy Soundgarden). Zachwytów nie kryła również Vicky Cornell, wdowa po Chrisie Cornellu, liderze Soundgarden.

"Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale NBC powinno dać jej ten milion i to natychmiast" - skomentował Howie Mandel. Nagroda w programie wynosi właśnie milion dolarów.

Sofia Vergara już wtedy podkreślała, że Nene ma realne szanse na wygraną. "Wszyscy na ulicach mnie o ciebie pytają. Myślę, że możesz wygrać".

W finale nastolatka zaprezentowała "Seven Nation Army" z repertuaru The White Stripes. "Cieszę, że wcisnęłam swój Złoty Przycisk. (...) Jeśli tego nie wygrasz, to sprzedam nowy dom Howiego" - powiedziała Mel B. Z kolei Howie Mandel wprost zaapelował do widzów, by głosowali na Nene: "Powinnaś wygrać. Ameryko, daj jej ten milion".

Podczas ogłaszania wyników Nene pojawiła się na scenie w towarzystwie grupy Linkin Park, by razem z nią wykonać utwór "The Emptiness Machine". "Ona jest niesamowita" - nie krył zachwytów Mike Shinoda z Linkin Park.

Decyzją telewidzów Nene Royal wygrała 21. edycję "Mam talent", zdobywając milion dolarów.

Jeszcze przed finałowym sukcesem nastolatka została zaproszona do siedziby rządu przez premiera Tajlandii Anutina Charnvirakula. Władze ogłosiły, że będą finansowo wspierać Nene Royal podczas jej występów w USA, a także rozważają ogłoszenie jej ambasadorką do promocji turystyki.