Zuta to artystka, która tworzy w duecie ze swoim partnerem życiowym Maksymilianem. Para niedawno odniosła potężny sukces, wkraczając na rynek muzyczny ze swoim debiutanckim albumem "To dopiero początek". Choć publiczność pokochała ich już dużo wcześniej, za sprawą hitów takich jak "Elvis" czy "Okres", dopiero teraz pokazali na co tak naprawdę ich stać.

Premiera debiutanckiego albumu zbiegła się w czasie również z wielkim krokiem w życiu prywatnym Zuty i Maksa. Para muzyków niedługo po oddaniu krążka w ręce fanów stanęła bowiem na ślubnym kobiercu!

"Trasa Ślubna" Zuty wystartowała! Gdzie i kiedy odbędą się kolejne koncerty?

Zuta i Maks postanowili świętować swoje sukcesy wraz z fanami - zaprosili ich na jesienną "Trasę Ślubną". Tournee jest nie tylko promocją pierwszego albumu duetu, lecz także "objazdowym weselem", w którym mogą wziąć udział wszyscy słuchacze. Podczas koncertów Zuta zamierza celebrować miłość, szczęście, intymność i odwagę oraz bawić się najlepiej, jak można. Na scenie wykorzystuje nawet swoją ślubną kreację razem z welonem, aby w pełni oddać klimat uroczystości.

"Trasa ślubna" obejmuje przystanki w sześciu miastach w całej Polsce. Pierwszy koncert odbył się 18 października w krakowskim klubie Poczta Główna. Następny na trasie jest Gdańsk (26 października, Wydział Remontowy), później Poznań (7 listopada, Posen), Wrocław (15 listopada, Tony) i Katowice (16 listopada, Piąty Dom), a finał odbędzie się w Warszawie (22 listopada, Hydrozagadka).

Bilety na wszystkie wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie Live Nation Polska.

Zuta dopiero się rozkręca. "Lubię to, że nie wszystko zostało jeszcze powiedziane" INTERIA.PL