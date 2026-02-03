Znamy skład projektu Babie Lato! "Przewrotność, dowcip i folk"
Już za kilka miesięcy Santander Letnie Brzmienia powrócą do największych polskich miast. Jak co roku, na scenie pojawi się specjalny projekt Babie Lato. Poznaliśmy właśnie jego tegoroczny skład.
"Babie Lato to stały element festiwalu Santander Letnie Brzmienia. Projekt specjalny, który od początku opiera się na idei siostrzeństwa i współtworzenia - łączy kobiece głosy w jednym, autorskim składzie. Każda edycja to nowa konfiguracja artystek i nowy kierunek muzyczny. Tegoroczna odsłona rozwija tę ideę, otwierając projekt na inne brzmienia i inną wrażliwość" - czytamy o projekcie w zapowiedzi.
"Babie Lato 2026 to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu i żywych instrumentach. Artystki sięgają po inspiracje folkowe i indie, stawiają na gitary, liryczność oraz współbrzmienie wokali. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline - w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję" - piszą dalej organizatorzy. W tym roku Babie Lato tworzą Natalia Grosiak, BELA i Kathia.
"Jest trochę melancholii, ale przede wszystkim jest pazur, przewrotność, dowcip i folk" - mówi BELA. "To Babie Lato jest bliskie i emocjonalne, ale z charakterem. Każda z nas jest mocniejsza w czymś innym" - dodaje z kolei Kathia.
W tym roku słowem przewodnim jest "razem", a wokalistki mają już za sobą pierwsze spotkania, których owoce w postaci singla usłyszmy wiosną. "Przede wszystkim to Babie Lato będzie "razem". Stawiamy na akustyczne brzmienia oraz na współbrzmienie naszych wokali. Bardzo mało śpiewamy solo" - komentuje wokalistka Mikromusic.
Przypomnijmy, że w poprzednie edycje projektu zaangażowane były Natalia Kukulska, Mery Spolsky, Bovska, Margaret, Zalia, Brodka, Rosalie i Sara James.
Santander Letnie Brzmienia 2026 - co już wiemy?
Santander Letnie Brzmienia odwiedzą w tym roku pięć miast: Kraków (24-25 lipca), Warszawę (7-8 sierpnia), Gdańsk (21-22 sierpnia), Wrocław (28-29 sierpnia) i Poznań (4-5 września).
Wśród ogłoszonych do tej pory artystów znaleźli się: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, Brodka (gra "Grandę"), Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Julia Wieniawa, Król / Tyszkowski oraz Bass Astral.
Bilety są jeszcze dostępne, a te w puli Early Birds kosztują: 199zł za bilet jednodniowy lub 359zł za karnet. Wejściówki w tej cenie są dostępne do wyczerpania puli.