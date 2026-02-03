Znamy skład projektu Babie Lato! "Przewrotność, dowcip i folk"

"Babie Lato to stały element festiwalu Santander Letnie Brzmienia. Projekt specjalny, który od początku opiera się na idei siostrzeństwa i współtworzenia - łączy kobiece głosy w jednym, autorskim składzie. Każda edycja to nowa konfiguracja artystek i nowy kierunek muzyczny. Tegoroczna odsłona rozwija tę ideę, otwierając projekt na inne brzmienia i inną wrażliwość" - czytamy o projekcie w zapowiedzi.

"Babie Lato 2026 to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu i żywych instrumentach. Artystki sięgają po inspiracje folkowe i indie, stawiają na gitary, liryczność oraz współbrzmienie wokali. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline - w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję" - piszą dalej organizatorzy. W tym roku Babie Lato tworzą Natalia Grosiak, BELA i Kathia.

"Jest trochę melancholii, ale przede wszystkim jest pazur, przewrotność, dowcip i folk" - mówi BELA. "To Babie Lato jest bliskie i emocjonalne, ale z charakterem. Każda z nas jest mocniejsza w czymś innym" - dodaje z kolei Kathia.

W tym roku słowem przewodnim jest "razem", a wokalistki mają już za sobą pierwsze spotkania, których owoce w postaci singla usłyszmy wiosną. "Przede wszystkim to Babie Lato będzie "razem". Stawiamy na akustyczne brzmienia oraz na współbrzmienie naszych wokali. Bardzo mało śpiewamy solo" - komentuje wokalistka Mikromusic.

Przypomnijmy, że w poprzednie edycje projektu zaangażowane były Natalia Kukulska, Mery Spolsky, Bovska, Margaret, Zalia, Brodka, Rosalie i Sara James.

Santander Letnie Brzmienia 2026 - co już wiemy?

Santander Letnie Brzmienia odwiedzą w tym roku pięć miast: Kraków (24-25 lipca), Warszawę (7-8 sierpnia), Gdańsk (21-22 sierpnia), Wrocław (28-29 sierpnia) i Poznań (4-5 września).

Wśród ogłoszonych do tej pory artystów znaleźli się: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, Brodka (gra "Grandę"), Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Julia Wieniawa, Król / Tyszkowski oraz Bass Astral.

Bilety są jeszcze dostępne, a te w puli Early Birds kosztują: 199zł za bilet jednodniowy lub 359zł za karnet. Wejściówki w tej cenie są dostępne do wyczerpania puli.

