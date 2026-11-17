ZORZA - festiwal, którego inicjatorem jest Dawid Podsiadło - wraca latem 2027 roku do Krakowa, Wrocławia, Poznania, Warszawy, Gdańska i Katowic. Jak mówią organizatorzy, motywem przewodnim drugiej edycji jest "sztuka przyciągania", czyli idea spotkań artystów i publiczności, z których rodzą się nowe muzyczne doświadczenia.

"ZORZA wspierana przez T-Mobile od początku ma ambicję wyjść poza utarte festiwalowe schematy i działać na własnych zasadach. Projekt Dawida Podsiadły powstał z przekonania, że festiwal może być czymś więcej niż sumą koncertów znanych artystów. Może być przestrzenią do tworzenia zupełnie nowych projektów, eksperymentowania z muzyką i realizowania pomysłów, na które nie ma miejsca podczas regularnych tras. W centrum festiwalu są premierowe współprace i nieoczywiste połączenia. Spotkania, które dają początek nowej muzyce, wspólnym materiałom i koncertom przygotowywanym specjalnie dla festiwalowej publiczności" - mówi zapowiedź. Podczas festiwalu usłyszymy zarówno premierowe kompozycje, jak i największe przeboje polskich gwiazd.

"Sam najbardziej lubię w tym festiwalu to, że mogę się spotkać z kimś, kogo muzyki słucham, i sprawdzić, co możemy razem wymyślić. Niby znasz tę osobę, znasz jej piosenki, a przy wspólnej pracy odkrywasz rzeczy, których się nie spodziewałeś" - dodaje z kolei Dawid Podsiadło.

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Dawid Podsiadło ponownie stworzy dwa specjalne projekty - pierwszy z Vito Bambino, a drugi z Soblem. "O współpracy z Soblem myślałem od dawna. Bardzo mnie inspiruje to, jak podchodzi do muzyki, i czuję, że możemy razem zrobić coś, czego sam bym nie wymyślił. Z Vito przyjaźnimy się i dobrze się znamy, a teraz możemy przełożyć tę relację na cały wspólny projekt. To też jest dla mnie duża frajda" - opowiada Podsiadło.

Oprócz tego na scenie pojawią się: Daria Zawiałow i Brodka, Mrozu i Fukaj, Kasia Lins i Szczyl oraz Hubert. i Kosmonauci. "O Boziu, Dawid i Vito, nie mogę się doczekać", "Wybitny skład" - pisali fani zaraz po ogłoszeniu w mediach społecznościowych.

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Druga edycja zawita do sześciu miast: Krakowa (4-5 czerwca, Lotnisko Rakowice-Czyżyny), Wrocławia (25-26 czerwca, AWF Wrocław), Poznania (16-17 lipca, Lotnisko Poznań-Ławica), Warszawy (30-31 lipca, Lotnisko Bemowo), Gdańska (13-14 sierpnia, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk) i Katowic (27-28 sierpnia, Lotnisko Muchowiec).

18 listopada o godzinie 12:00 ruszy przedsprzedaż dla klientów T-Mobile. 19 listopada, również o 12:00, wystartuje przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! Sprzedaż regularna rozpocznie się 20 listopada o godzinie 12:00.

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