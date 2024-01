W 2023 roku po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pol'and'Rock Festival 2023: co robić na festiwalu? Można na przykład wziąć ślub! INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

To wtedy Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników za rok - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 r. Wielu uczestników liczy, że jubileusz będzie huczny. Według szacunkowych obliczeń ubiegłoroczna edycja przyciągnęła kilkaset tysięcy fanów.

Reklama

Dotychczas poznaliśmy trzy zagraniczne gwiazdy - w Czaplinku zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia oraz grający celtic-punk francuski zespół Celkilt.

Teraz ujawniono pierwszą polską gwiazdę jubileuszowej edycji - to Kasia Kowalska, która już kilkakrotnie występowała na Pol'and'Rocku (wcześniej pod nazwą Przystanek Woodstock), po raz ostatni w 2021 r.

"Jubileusz 30-lecia kariery scenicznej podczas jubileuszowego, 30. Pol'and'Rock Festival? Jesteśmy na tak! To z całą pewnością będzie niezapomniane widowisko - celebrujmy razem to podwójne, muzyczne święto!" - zachęcają organizatorzy.



Przypomnijmy, że w tym roku wokalistka świętuje 30-lecie premiery swojej debiutanckiej płyty "Gemini". Ten album przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Jak rzecz", "Oto ja", "Wyznanie" i "Kto może to dać".

- Tamte czasy wspominam bardzo dobrze. Na pewno ten sukces i to, co się wtedy wydarzyło, przerosło mnie. Nie spodziewałam się tego. Poza tym to była bardzo ciężka praca, nie miałam żadnego doświadczenia, nie wiedziałam, jak się nagrywa w studiu. Czasami to była wręcz rzeźnia - wspominała po latach Kasia Kowalska w rozmowie z Interią.

Przypomnijmy, że płyta "Gemini" z 1994 r. rozeszła się w nakładzie przekraczającym 400 tys. egzemplarzy (wówczas podwójna platyna).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Kowalska To co dobre

Na Dużej Scenie w Czaplinku zagra również grupa Myrath z Tunezji, która łączy bliskowschodnie instrumenty z mocnym brzmieniem metalu i progresywnego rocka. "Wychodzą daleko, poza już utarte schematy, co sprawia, że ich koncerty są niesamowitym widowiskiem, pełnym głębokich przeżyć!" - czytamy.



Co działo się podczas Pol'and'Rock Festival 2023?

W ubiegłym roku w Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).