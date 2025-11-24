"Miuosh jest pierwszym polskim raperem, któremu udało się zapełnić cały stadion. W 2019 roku, również w Chorzowie, zaprezentował ponad 40-tysięcznej publiczności projekt Scenozstąpienie. Teraz szykuje jeszcze bardziej spektakularne przedsięwzięcie, w którym połączy utwory powstałe w ramach projektów 'Pieśni Współczesne' i 'Pieśni Współczesne. Tom II'" - czytamy w zapowiedzi koncertu.

Na wydarzenie - zaplanowane na 20 czerwca 2026 roku - przygotowano specjalną scenografię, a przed publicznością wystąpi ponad... 130 artystów. W tym dniu premierę będzie miał także kolejny utwór, zapowiadający płytę "Pieśni Współczesne. Tom III".

"Pieśni Współczesne - Antologia". Co już wiemy?

"'Pieśni Współczesne' to jeden z najważniejszych projektów muzycznych ostatnich lat na polskiej scenie muzycznej. Szturmem podbił serca nie tylko miłośników muzyki, ale i krytyków, zachwycając rozmachem i bogactwem kompozycji. W przyszłym roku obie odsłony projektu po raz pierwszy wybrzmią na jednej scenie" - zachęcają organizatorzy.

Na koncercie obok Miuosha i Zespołu Śląsk pojawią się liczni goście. Wśród nich znajdą się: Paweł Domagała, Natalia Grosiak, Igor Herbut, Igo, Ralph Kaminski, Kayah, Bela Komoszyńska, Błażej Król, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Laboratorium Pieśni, Maciej Musiałowski, Tomasz Organek, Julia Pietrucha, Natalia Szroeder, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra i Piotr Zioła.

Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.

